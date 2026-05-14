Les animaux malades des humains – Ed. Delcourt

Les animaux malades des humains est un récit complet de Frédéric Keck et Héloïse Chochois, paru aux éditions Delcourt, dans la collection La découverte, en avril 2026. Une bande dessinée de vulgarisation scientifique qui présente un sujet d’actualité : les zoonoses, les maladies transmises par les animaux.

Dans son camion, un homme met la radio un peu plus forte. Un procès très attendu va être retransmis. Il permettra de comprendre pourquoi et comment les animaux rendent malades les êtres humains. Ainsi, le procès commence, avec la justice qui annonce les faits. Une personne se voit accusée d’avoir développé un coronavirus mutant de type SRAS, aux Pays-Bas et au Danemark en 2021. Il aurait aussi élaboré un virus de grippe hautement pathogène, H5N1, transmissible aux humains, en Espagne, en 2023. Un premier avocat prend la parole, il explique que les coronavirus qui ont été trouvés sur le corps de l’accusé ont causé la pandémie de Covid-19 qui a tué 7 millions de personnes dans le monde. Lorsque les vaccins étaient disponibles contre ce nouveau virus, la capacité de l’accusé à le faire muter et à le transmettre aux humains a fragilisé les défenses immunitaires de ces derniers.

La bande dessinée propose une réflexion aussi accessible qu’intelligente sur l’origine des épidémies et sur la responsabilité humaine dans la transmission des maladies animales. Le récit adopte la forme originale d’un grand procès durant lequel plusieurs espèces viennent témoigner face à une justice symbolique. Ils viennent répondre aux accusations portées contre le monde animal. Chauves-souris, visons ou volailles exposent tour à tour les conséquences de certaines pratiques humaines. Il y a l’élevage intensif, la destruction des habitats naturels ou le commerce d’animaux sauvages. L’approche pédagogique rend les explications scientifiques particulièrement claires sans jamais alourdir la lecture. Héloïse Chochois accompagne ce propos avec un dessin expressif, fluide et coloré qui facilite la compréhension tout en conservant une véritable force narrative. L’album interroge avec pertinence la manière dont l’humanité transforme son environnement et finit par provoquer ses propres crises sanitaires. Une œuvre instructive, actuelle et profondément marquante.

Les animaux malades des humains est un récit complet intelligent et intéressant, des éditions Delcourt. A travers un procès animalier, l’album vient répondre de manière simple et efficace aux questions des pandémies. Le récit interroge sur la responsabilité de chacun dans l’émergence des pandémies.

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