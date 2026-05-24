Alice au-delà des étoiles – Éditions Glénat Manga

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Avec ce premier tome d’une série en 6 volumes, Kiko Urino nous embarque dans un récit sensible mêlant quête intime, dépassement de soi et fascination pour l’espace. Une série seinen touchante, parue le 20 mai 2026 aux Éditions Glénat Manga. (+12)

Depuis la disparition de ses parents, Alice Asahida nourrit un rêve immense : devenir la première femme astronaute japonaise. Une manière, peut-être, de se rapprocher encore un peu d’eux, là-haut, parmi les étoiles. Mais pour cette adolescente revenue vivre au Japon après des années à l’étranger, le chemin s’annonce semé d’obstacles. Coincée entre deux langues qu’elle ne maîtrise jamais totalement, Alice est « semilingue » : ni vraiment à l’aise en japonais, ni totalement capable de s’exprimer en anglais. Une difficulté invisible qui empoisonne son quotidien scolaire… jusqu’à sa rencontre avec Inuboshi, un élève solitaire et surdoué qui va bouleverser sa manière d’apprendre, et peut-être même sa manière de vivre !

Le décor

Des flashs lumineux …

Alice Asahida, devenue la première femme astronaute japonaise, fait face à une nuée de journalistes. Flashs, compliments, questions… tous veulent connaître le secret de son parcours. Pourtant, la seule chose qui semble vraiment l’intéresser, c’est retourner dans l’espace au plus vite.

Mais avant cette reconnaissance, il y avait une adolescente perdue. Revenue au Japon après la mort de ses parents, Alice peine à trouver sa place dans un pays dont elle ne maîtrise pas complètement la langue. Être « semilingue », c’est vivre dans un entre-deux permanent : ne jamais réussir à exprimer pleinement ce que l’on ressent, ni à suivre le rythme des autres. Déjà fragilisée par son deuil, la jeune fille finit peu à peu par décrocher des études… et presque de la vie elle-même.

Sa rencontre avec Inuboshi va alors tout changer. Ce garçon brillant, marginal à sa façon, commence d’abord par se moquer d’elle avant de décider de l’aider. En lui donnant des cours, il lui offre surtout quelque chose qu’elle avait perdu : une perspective d’avenir et la réalisation de son rêve !!!

Le point sur le manga

Après Internet Love, où elle explorait déjà avec beaucoup de douceur les failles émotionnelles et l’isolement moderne à travers les réseaux sociaux, Kiko Urino change totalement d’univers… sans abandonner ce qui fait la force de son écriture : des personnages fragiles, empêchés, mais qui refusent de cesser d’avancer !

Avec Alice au-delà des étoiles, publié aux Éditions Glénat Manga, la mangaka aborde cette fois la question du langage et de l’identité. À travers le semilinguisme d’Alice, elle montre avec justesse ce sentiment d’être constamment « à côté » des autres, incapable de trouver pleinement sa place. Mais loin d’en faire un simple drame scolaire, elle transforme cette difficulté en moteur humain profondément touchant.

Ce premier tome fonctionne justement grâce à cet équilibre entre ambition scientifique et blessure intime. Derrière le rêve spatial se cache surtout une jeune fille qui tente de survivre à l’absence de ses parents et de retrouver une direction. La relation naissante, entre Alice et Inuboshi, apporte alors une vraie lumière au récit, avec une douceur discrète et sincère !

Visuellement, Kiko Urino conserve ce trait simpliste déjà présent dans Internet Love. La spontanéité des petits instants du quotidien prennent énormément de place, donnant au manga une atmosphère très humaine malgré l’immensité du thème spatial…

Conclusion

Entre récit d’apprentissage, drame intime et rêve tourné vers les étoiles, Alice au-delà des étoiles est un premier tome aussi touchant qu’inspirant. Un manga qui parle autant de science que de reconstruction personnelle, et qui rappelle avec beaucoup de tendresse qu’avancer commence parfois simplement par retrouver les mots pour exprimer ce que l’on porte en soi !!! En route pour le second tome qui sera publié aux Éditions Glénat Manga !!!