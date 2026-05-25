Noah et Norki – Tome 1 – Glénat – BD Jeunesse

Partagez





Entre odeurs douteuses, panoplies fantasy et situations absurdes, ce premier tome de Noah et Norki, publié aux Éditions Glénat BD, le 27 Mai 26, transforme un rêve d’enfant en aventure totalement incontrôlable et hilarante !!

Lorsque Noah, un jeune garçon turbulent et beaucoup trop sûr de lui, se retrouve échangé avec le héros de son comics préféré, tout part complètement en vrille ! D’un côté, Norki, immense barbare dark fantasy habitué aux combats, doit survivre… dans le quotidien d’un écolier infernal. De l’autre, Noah découvre que vivre la vie de son héros n’a rien d’aussi glorieux qu’il l’imaginait !! (+9)

Le décor

Dans une petite ville de province, Noah fonce à toute vitesse sur son vélo pour récupérer le nouveau numéro de son comics préféré : Norki. Complètement obsédé par son héros, il ne pense qu’à ça avant d’aller à l’école. Mais derrière son énergie débordante, Noah est surtout un gamin ingérable : agressif avec les autres élèves, persuadé d’être plus malin que tout le monde. Et, livré à lui-même par des parents souvent absents. Son meilleur ami Sami, une « tête d’ampoule », est passionné par les ordinateurs, mais Noah ne l’écoute toujours que d’une oreille ! Et, en plus, ce matin , il s’aperçoit qu’il lui a piqué son vélo !

Pendant ce temps, dans les pages du comics, Norki poursuit sa propre quête dans un univers fantasy rempli de dangers et de guerriers prêts à lui faire la peau !

Deux mondes totalement opposés… jusqu’au moment où tout bascule. Entre une rédaction scolaire ratée, un lion de cirque et un mystérieux sorcier, Noah et Norki échangent brutalement leurs places. Et là, catastrophe !! Chacun découvre à quel point la vie de l’autre est loin d’être aussi simple qu’il l’imaginait !!!

Le point sur la BD

Franchement, impossible de ne pas sourire devant cette idée ! Harold Charre et Maxime Martinet s’emparent d’un fantasme universel chez les enfants : devenir son héros préféré. Sauf qu’ici, le rêve tourne immédiatement au chaos… et c’est justement ce qui rend Noah et Norki aussi drôle.

Le récit joue constamment sur le décalage entre les deux univers. Voir un gigantesque barbare fantasy coincé dans le corps d’un écolier obligé d’aller en classe est déjà hilarant. Mais l’inverse fonctionne tout aussi bien : Noah découvre très vite que les aventures épiques de Norki sentent surtout la bave, la boue et les ennemis peu fréquentables. Les auteurs multiplient les situations absurdes, les dialogues provocateurs ! Les allers-retours entre les deux mondes donnent énormément de rythme à la lecture.

Visuellement, le design hyper drôle en arrivant à être “enfantin” sans être paresseux ! Cette BD, publiée aux Éditions Glénat, possède aussi une vraie identité. Déjà, cette palette beige/orangé poussiéreuse avec les aplats un peu passés donne immédiatement une sensation de vieux comics fantasy usé. Presque comme un bouquin d’aventure qu’un gosse aurait lu cinquante fois sous sa couette. Ça crée une nostalgie instantanée !!

Et puis les personnages… ils sont absurdes dans leurs proportions, mais volontairement. Norki est énorme, presque caricatural, avec ce torse immense et cette tête minuscule, ce qui le rend à la fois badass et ridicule. C’est exactement ce qui fait fonctionner l’humour. Tu sens qu’on est dans un univers fantasy, mais jamais pris au sérieux à 100 %.

Le petit mage avec son bec, le guerrier ours, les architectures tordues… tout a une gueule de jouet ou de dessin animé du samedi matin. Ça nourrit totalement le fantasme d’enfant. C’est vivant, dynamique et totalement assumé dans son ton régressif !

Conclusion

Avec son humour absurde, ses personnages complètement barrés et son concept ultra efficace, Noah & Norki réussit parfaitement son pari : faire rire autant les enfants que les parents. Entre aventure fantasy déjantée et quotidien scolaire catastrophique, ce premier tome, publié aux Éditions Glénat, joue à fond la carte du chaos et du fun ! Une BD jeunesse drôle, nerveuse et terriblement attachante, qui donne immédiatement envie de découvrir la suite des aventures de ce duo improbable … chacun de leur côté !