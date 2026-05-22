30 ingrédients basiques et 90 recettes pour ne jamais tomber en panne ! – Ed. Larousse

30 ingrédients basiques et 90 recettes pour ne jamais tomber en panne !est un livre culinaire de Sandra Thomann, paru aux éditions Larousse, en avril 2026. Le livre se veut malin, invitant à se réconcilier avec la cuisine du quotidien, en s’inspirant du contenu du frigo.

L’ouvrage débute avec un sommaire simple et efficace. Avant de retrouver les 90 recettes annoncées, une introduction et des bases, informations pratiques et autres astuces viennent se mêler, pour aborder correctement le livre. Ce livre est né de l’envie d’offrir une manière de penser aux associations d’ingrédients, qui peuvent rester dans le frigo. Ainsi, chaque ingrédient devient un point de départ, une base et un terrain de jeu à explorer et exploiter. Les recettes se veulent simples et gourmandes, réalisables, pour des plats justes, avec différents choix. En effet, chaque ingrédient se voit suggéré trois plats définis, comme light, pour les soirs de semaine ou encore pour recevoir. Le livre offre ensuite des indications pour former les bonnes associations, afin d’équilibrer les saveurs, jouer avec les textures et contraster les températures. Les grandes familles de saveurs se voient présentées, entre harmonie, goût, arômes…

Le livre, même s’il se veut simple, avec des ingrédients qui se présentent en trois recettes distinctes, invite à aller plus loin en donnant des explications et des informations. En effet, l’ouvrage est très complet, suggérant de comprendre la technique, pour faire avec ce que l’on a dans le frigo et de varier les plaisirs, qu’ils soient light, à partager le soir ou lorsque l’on a des invités. Le livre donne des directions, proposant 90 recettes gourmandes et variées, mais suggèrent aussi de s’en inspirer pour créer ses propres recettes maisons. Les recettes sont bien détaillées, avec les temps nécessaires pour la réalisation, la cuisson, le repos… Le nombre de parts et les ingrédients sont bien indiqués pour savoir où l’on va. Enfin, les recettes se réalisent en suivant les différentes étapes bien définies et simples à réaliser.

30 ingrédients basiques et 90 recettes pour ne jamais tomber en panne d’idées ! est un livre culinaire des éditions Larousse. Un livre intuitif et plein de bonnes idées, qui invite à cuisiner sans se prendre la tête, en finissant le contenu du frigo à travers des repas variés, malins et réussis.

un livre culinaire à retrouver aussi sur Amazon