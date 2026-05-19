Solo Leveling Ragnarok – Tome 20 – Édition Monarque

Solo Leveling Ragnarok est un nouvel arc qui démarre avec ce tome 20, ainsi qu’une édition inédite hard cover, effet faux cuir, paru aux éditions Delcourt, dans la collection KBooks, en avril 2026. Un bel ouvrage de Daul et Jin, qui présente un monde en péril, une quête pour sauver ce monde…

Depuis l’aube des temps, les « êtres absolus » créaient sans relâche des univers afin de satisfaire leur soif d’éternité. De leurs mains naissaient matière, âmes et lois. Pourtant, l’un d’eux finit par sombrer dans un profond ennui. Pour se divertir, il transforma ses créations en jouets de guerre, prenant plaisir à les voir s’entretuer dans des conflits sans fin où mort et renaissance se succédaient éternellement. Mais l’impensable survint : alors qu’il contemplait ce chaos, il fut assassiné par les êtres qu’il avait lui-même créés. Alertés par cette chute, les autres êtres absolus se réunirent pour observer ce monde désormais sans souverain. La mort de l’un des leurs ne suscita ni tristesse ni colère. Une seule idée occupait leurs esprits : s’emparer au plus vite du pouvoir abandonné par l’absolu déchu.

Cette belle édition de Solo Leveling Ragnarok ouvre un cycle ambitieux qui reprend les fondations du célèbre univers tout en introduisant un nouveau protagoniste. Le récit suit Suho, fils de Sung Jinwoo, dont les pouvoirs scellés s’éveillent progressivement face à une menace grandissante. Le retour de Beru apporte un lien efficace avec l’œuvre originale et renforce immédiatement la nostalgie des lecteurs. L’intrigue conserve l’ADN de la série avec une montée en puissance rapide, des combats spectaculaires et des enjeux dépassant largement la Terre. Malgré une structure rappelant fortement les débuts de Solo Leveling, l’histoire parvient à maintenir un rythme dynamique et divertissant. Les antagonistes restent encore mystérieux, laissant toutefois une impression d’attente pour la suite. Les illustrations offrent une mise en scène fluide et énergique. L’édition Monarque séduit grâce à sa couverture rigide soignée et ses éléments collectors élégants. Il y a une clé de portail et des pages panoramiques.

Solo Leveling Ragnarok, tome 20, est à découvrir en version éditions Monarque, paru aux éditions Delcourt. Un bel ouvrage, en faux cuir, qui cache une clé de portail et deux pages panoramiques dépliantes. Le récit offre un nouvel arc, ainsi que de nouveaux personnages à découvrir, pour une quête pleine d’action et de puissance.

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