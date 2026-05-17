Loin de la mer – Ed. Ankama

Loin de la mer est un récit complet touchant, de Luigi Formola et Antonio Caputo, paru aux éditions Ankama, fin avril 2026. Un roman graphique, entre littérature et musique, comme des remèdes à la mélancolie, offrant un récit intimiste plein d’émotions. La fiction y rejoint la réalité, entre souvenirs, espoir et vie.

Au milieu d’un orchestre, une violoniste joue paisiblement sa partition. Après la représentation, les musiciens sortent tranquillement des coulisses. Ils se réjouissent des quelques jours de pause à venir. D’autres se languissent déjà des applaudissements… Dans la loge, il reste deux jeunes femmes. Marika interpelle Anna, expliquant qu’elle a commencé le livre qu’elle lui a prêté. Elle avait raison, ce récit-là lui plaît plus que le précédent. Marika observe sa collègue en train de ranger son instrument. Puis, elle sort de son sac un livre qu’elle tend à Anna. Elle lui apporte un roman du même genre. Elle aime bien échanger des livres entre elles. C’est maintenant presque une tradition ! Le roman suggéré est paru il y a quelques années. Anna promet de le débuter dans l’avion. La jeune famille part quelques jours dans son petit village. Cela fait un moment qu’elle n’est pas retournée là-bas.

La bande dessinée propose un récit sensible et lumineux autour d’une jeune violoniste confrontée aux souvenirs, au deuil et au besoin de redonner un sens à son existence. Le retour dans le village natal, à l’occasion d’un mariage, devient peu à peu un véritable voyage intérieur marqué par la nostalgie, les doutes et la recherche du bonheur. La narration alterne avec finesse entre la réalité d’Anna et l’histoire contenue dans un roman mettant en scène deux adolescents aux tempéraments opposés. Ces allers-retours apportent beaucoup de profondeur émotionnelle et donnent progressivement naissance à une réflexion délicate sur la solitude, l’estime de soi et le désir de vivre pleinement. Les planches aux couleurs chaudes transmettent magnifiquement la douceur méditerranéenne ainsi qu’une mélancolie discrète qui accompagne chaque regard et chaque silence. Une atmosphère tendre et poétique traverse l’ensemble de l’album touchant, porteur d’espoir, de renaissance et d’émotions sincères.

Loin de la mer est un roman graphique touchant et nostalgique, des éditions Ankama. Un récit qui oscille entre la réalité d’Anna, jeune femme mélancolique qui se cherche, et la lecture qu’elle fait. Un roman sur deux adolescents opposés, une amitié foudroyante, libératrice, offrant quelques jours inoubliables et pleins de vie.

Un album touchant à retrouver aussi sur Amazon