Ray Ringo – La captive

La captive est le deuxième tome de la série Ray Ringo, des éditions Le Lombard, paru en avril 2026. Une bande dessinée captivante de Corbeyran et Roman Surzhenko qui invite à suivre le courageux convoyeur à la recherche de Lean, sa fiancée, enlevée par une tribu indienne.

Hiver 1862, Black Hills, Jerry tire un lapin pour le repas. A côté de la dépouille de l’animal, il découvre un curieux pendentif. De retour au refuge, auprès de Ray, il fait voir le bijou trouvé. Ray est intrigué et pose plusieurs questions. Il est sûr que ce pendentif appartient à Lean, puisque c’est lui qui le lui avait offert. Le trèfle à quatre feuilles qu’il représente était censé lui porter chance… Le lendemain, les deux hommes retournent sur les lieux. Ray en déduit que les ravisseurs de sa fiancée ne doivent pas être loin. Jerry rappelle que sans cet indice, ils étaient prêts à faire demi-tour. Ray, quant à lui, reste sur sa réserve. Cela fait plusieurs mois que les Indiens les mènent sur de fausses pistes. Mais Jerry se veut positif, il ne comprend pourquoi l’objet aurait été déposé là délibérément pour les mener dans une nouvelle impasse…

Ce deuxième tome de Ray Ringo propose un western intense porté par une narration alternant chaleur étouffante et paysages enneigés. La quête obstinée du héros pour retrouver Lean captive des Shoshones entretient une tension constante jusqu’aux dernières pages. Les scènes consacrées au destin de la jeune femme apportent une dimension dramatique efficace grâce à une ambiance rude marquée par la violence des colons mormons. Le scénario signé Corbeyran respecte les grands codes du western franco-belge tout en introduisant des choix narratifs surprenants. Les dessins de Roman Surzhenko rappellent le style réaliste des grands maîtres du genre, avec un découpage fluide et des décors majestueux. La fidélité envers l’univers créé par William Vance séduira les amateurs de westerns classiques tandis que la conclusion spectaculaire renforcera durablement l’impact de cette reprise ambitieuse et parfaitement maîtrisée. La bande dessinée est haletante, rythmée par l’action, le souffle du danger, l’espoir et les grands espaces.

La captive est le deuxième tome de la série Ray Ringo, des éditions Le Lombard. Un album haletant et bien rythmé qui invite à suivre le héros, sur les traces de sa fiancée enlevée par des Indiens. Une aventure captivante présente un western bien mené, entre course contre la montre, hostilités des lieux et ennemis.

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