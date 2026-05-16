Le Nuage – BD – Éditions Les Humanoïdes associés 

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Publié le 20 mai 2026 aux Éditions Les Humanoïdes Associés, Le Nuage d’Efra Perez est un one-shot BD, accessible dès 12 ans qui mélange aventure, science-fantasy et réflexion politique dans un univers médiéval/rétro-futuriste aussi lumineux que troublant.

Depuis des années, un immense Nuage semblable à une tornade ravage les campagnes du royaume tous les huit ans. À chaque passage, les habitants doivent reconstruire leurs maisons, leurs cultures… et parfois leur vie entière. Estela, elle, n’a jamais oublié le jour où sa mère Brenda, brillante ingénieure fascinée par les robots inspirés des insectes, a disparu en tentant de détruire ce mystérieux fléau.

Le décor

Dans une serre remplie de plantes et de machines bricolées, la petite Estela aide sa mère Brenda à réparer un robot-arrosoir inspiré des insectes. Car Brenda est une ingénieure brillante, connue pour créer des robots utiles à partir des mécanismes de la nature. Mais soudain, un souffle violent fait trembler la maison : le Nuage est de retour.

Cette immense tornade mystérieuse ravage régulièrement les campagnes autour du royaume, forçant les habitants à reconstruire leur vie encore et encore. Tandis que les villageois se réfugient dans les bunkers, Brenda décide cette fois de faire face au fléau. Elle confie Estela à Mr Kadhoul avant de partir affronter le Nuage… sans jamais revenir.

Des années plus tard, Estela vit toujours dans la ferme familiale. L’atelier de sa mère est resté intact, rempli de plans et d’inventions qu’elle peine encore à comprendre. Mais une chose est certaine : elle veut marcher dans les pas de Brenda, devenir ingénieure à son tour, et découvrir enfin ce qui se cache derrière ce phénomène qui détruit la vie des villages depuis tant d’années.

Le point sur la BD

Pour sa première bande dessinée, Efra Pérez construit un univers particulièrement riche. Sous ses allures de BD « jeunesse » animalière rétrofuturiste, Le Nuage mélange aventure initiatique, science-fiction et dystopie politique. Le contraste entre les villages sans cesse détruits et la ville protégée fonctionne immédiatement : d’un côté, des habitants épuisés qui survivent dans un cycle permanent de reconstruction ; de l’autre, un royaume qui semble prospère, presque parfait… peut-être un peu trop.

Le parcours d’Estela devient alors autant une quête de vérité qu’une recherche d’identité. Fascinée par sa mère disparue, elle veut lui ressembler sans réellement savoir qui elle est elle-même. À travers ses rencontres, elle découvre peu à peu une société où beaucoup préfèrent cacher leur véritable personnalité pour rentrer dans le moule imposé par le royaume.

Visuellement, Efra Pérez propose une BD aux couleurs douces, publiée aux Éditions Les Humanoïdes Associés. Son trait expressif donne immédiatement un aspect accessible et chaleureux à l’univers, tandis que les décors fourmillent de détails mécaniques. Les robots inspirés des insectes apportent énormément de charme au récit, et les scènes liées au Nuage dégagent une vraie torpeur visuelle. Il y a quelque chose de très vivant dans cette manière de mélanger douceur enfantine et tension permanente.

Conclusion

Sous ses airs de « BD jeunesse » lumineuse et accessible, Le Nuage parle finalement de sujets très contemporains : la manipulation politique, les inégalités entre territoires, la peur utilisée pour maintenir le contrôle, mais aussi la difficulté de rester soi-même dans une société qui impose ses normes.

Efra Pérez réussit surtout à rendre son récit profondément humain grâce à Estela, héroïne touchante qui avance entre admiration, doute et colère. Avec ses personnages anthropomorphes attachants, son univers rétrofuturiste et son ambiance à la fois mélancolique et pleine d’espoir, Le Nuage est une très belle surprise. Une œuvre, publiée aux Éditions Les Humanoïdes Associés, qui peut séduire les plus jeunes par son aventure… tout en laissant aux adultes énormément de matière à réflexion une fois la dernière page tournée !!