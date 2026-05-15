Mes devinettes magiques – Ed. Larousse jeunesse

Mes devinettes magiques est une nouvelle collection des éditions Larousse jeunesse, qui débute avec deux titres, parus en février 2026. Qui vit dans le nid ? et Qui mange la pomme ? viennent offrir des illustrations éclatantes, des images pailletées, pour des imagiers uniques et magiques !

Dès la couverture, les enfants découvrent un nid ou une pomme, avec une question. Ils sont invités à tirer la languette pour déployer une nouvelle page dévoilant le mystère. Ainsi, l’on retrouve la pomme ou le nid, avec un ver d’un côté et de petits oisillons de l’autre ! Chaque page présente ainsi une devinette pleine de malice, proposant de connaître la nourriture des animaux ou de connaître leurs habitats. Ainsi, les enfants apprennent ce que mange la grenouille, les tortues ou encore qui butine les fleurs. Pour le second livre, les bambins vont découvrir qui se cache dans l’arbre derrière les noisettes, qui travaille dans la ruche, ou encore qui dort dans la niche.

Les deux livres animés proposent une découverte pleine de magie, avec ces tirettes qui permettent de découvrir une image cachée. L’effet est très bien réalisé et amusant pour les jeunes lecteurs. A travers ces deux livres, les enfants vont pouvoir découvrir la nourriture et l’habitat des animaux. Comme un imagier interactif, des questions sont posées, permettant de découvrir du vocabulaire. La recherche de la réponse, permet aussi d’enrichir son vocabulaire, tout en développant le langage. Bien évidemment, les bambins vont aussi associer un animal à ce qu’il mange ou à son habitat ! Le dessin reste simple et tout aussi efficace, présentant un univers coloré, rond et plaisant. Quelques touches de brillance apportent un brin de magie supplémentaire à l’effet « wahou » des tirettes !

Qui vit dans le nid ? et Qui mange la pomme ? sont les deux premiers titres de la nouvelle collection Mes devinettes magiques, des éditions Larousse jeunesse. Des livres animés comme des imagiers originaux, qui viennent présenter quelques animaux à travers des questions et des réponses à trouver dans les tirettes spectaculaires !

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