Le chêne et le houx – L’oiseau dans la bibliothèque – Ed. Milady

Le chêne et le houx est une trilogie à venir, qui débute avec ce premier tome intitulé L’oiseau dans la bibliothèque, paru en avril 2026, aux éditions Milady. En format poche, le roman de K.A. Linde s’inspire librement de La Belle et le Bête, pour offrir une histoire sombre entre romance et fantasy.

Début de l’histoire :

Kierce se tapit dans l’ombre, face à une immense demeure victorienne de l’Upper West Side. Malgré la neige et la boue brunâtre des rues new-yorkaises, la maison semblait intacte. Ses balustrades en fer forgé, ses haies de houx et ses ornements en bronze se trouvaient parfaitement conservés. Après avoir repris son souffle, elle traversa discrètement la rue, effaçant ses traces sous les flocons qui recommençaient à tomber. À travers une fenêtre du rez-de-chaussée, elle aperçut un vaste bureau plongé dans la pénombre, si parfaitement ordonné qu’il paraissait irréel. Une faible lumière filtrait sous une porte, seul signe de présence dans la maison silencieuse. Sa mission était simple : dérober une bague en diamant, puis disparaître avant d’être repérée. Alors qu’elle observait les lieux, la radio attachée à sa hanche grésilla doucement : Ethan, son guetteur, lui rappelait avec inquiétude de rester prudente.

Avis et descriptif :

Le roman propose une urban fantasy sombre et immersive. L’histoire est portée par une ambiance inquiétante où monstres et secrets menacent constamment l’équilibre du monde. L’intrigue suit Kierse, voleuse au caractère affirmé, contrainte d’évoluer auprès de Graves, personnage mystérieux et fascinant dont la présence apporte tension et intensité au récit. L’univers, riche et maîtrisé, mêle modernité et folklore avec efficacité, sans tomber dans les clichés habituels du genre. Les relations entre les personnages gagnent rapidement en profondeur grâce à des dialogues dynamiques et une romance progressive, teintée de méfiance et de séduction. Quelques réactions paraissent parfois excessives et certains aspects émotionnels manquent de nuance, mais ces défauts n’empêchent pas une lecture prenante. Ce premier tome séduit surtout par son rythme soutenu, son atmosphère oppressante et la promesse d’un univers encore plein de mystères à découvrir.

L’Oiseau dans la bibliothèque est le premier tome de la trilogie Le chêne et le houx, des éditions Milady. Un roman qui plonge le lecteur dans une urban fantasy sombre entre monstres, mystères et dangers. L’intrigue haletante, portée par Kierse et le mystérieux Graves, mêle action, tension et romance.

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