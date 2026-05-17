Le tour de magie le plus incroyable du monde – Ed. Grasset jeunesse

Le tour de magie le plus incroyable du monde est un grand album jeunesse, de Beatriz Martin Vidal, paru aux éditions Grasset jeunesse, en avril 2026. Un beau livre, qui invite à découvrir le monde magique de l’enfance, de l’imaginaire à travers un tour de magie surprenant, délicat et chatoyant.

Dans un parc, une fillette interpelle les jeunes lecteurs. Elle propose un tour de magie rapide et pas dangereux. Elle rassure ainsi tout de suite, pour pouvoir continuer la lecture. La jeune fille explique qu’elle peut faire apparaître tout ce que l’on désire. Elle porte un joli chapeau noir et une baguette magique ! Aussi, il suffit de demander, et elle le sortira de son chapeau ! Un lapin est suggéré… Ainsi, la fillette fait voir l’intérieur de son chapeau qui est vide et demande à ce que l’on ferme les yeux un instant. Les pages deviennent bien évidemment noires, mais la jeune fille continue de parler. Elle conseille de garder les yeux bien fermés, et de ne les ouvrir que lorsque ce sera le moment ! Les yeux ouverts, les enfants découvrent la fillette debout, tenant fermement son grand chapeau.

L’album jeunesse déploie une atmosphère merveilleuse portée par des illustrations somptueuses aux couleurs éclatantes et aux jeux d’ombre délicats. Chaque page évoque un tableau précieux inspiré des univers féeriques et des contes anciens, avec une élégance rappelant certaines œuvres symbolistes. La jeune héroïne présente un tour de magie extraordinaire au fil d’un parcours rempli de mystère, de douceur et d’émerveillement. Le texte minimaliste accompagne parfaitement la richesse visuelle et laisse toute la place aux émotions, à l’imaginaire ainsi qu’à la contemplation. Une impression de rêve traverse constamment cette lecture grâce aux détails raffinés, aux décors luxuriants et à la lumière presque irréelle présente dans chaque scène. L’album célèbre aussi l’entraide, l’amitié et la puissance de l’imaginaire avec beaucoup de poésie. Une véritable invitation au merveilleux attend petits lecteurs et grands rêveurs à travers cette aventure lumineuse, captivante et profondément magique.

Le tour de magie le plus incroyable du monde est un bel et grand album des éditions Grasset jeunesse. Une histoire originale et captivante, qui entraîne les jeunes lecteurs dans un tour de magie teinté de fantaisie, d’imaginaire, de poésie et de fantastique.

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