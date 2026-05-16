Ana & l’Entremonde – Les Portes-aux-mondes – Ed. Glénat

Les Portes-aux-mondes est le quatrième et dernier tome de la saga Ana & l’Entremonde, des éditions Glénat, paru en avril 2026. Une bande dessinée de Marc Dubuisson et Cy qui offre un final épique. Une série d’aventures surprenante et captivante mêlant amitié, piraterie, fantastique et quête initiatique.

Sam affirme que l’île aux fous ne lui dit rien. Miguel a mentionné ce nom en rentrant de Galéan. Criquet ne sait rien non plus sur cette île. Melvin, quant à lui, pense avoir déjà lu ce nom quelque part. Alors que les autres discutent, il cherche et retrouve une carte qu’il a gagnée lors d’une partie de clau’dé. Il s’agit d’une carte ordinaire mais avec quelques îlots supplémentaires censés renfermer des trésors. Sam lui demande pourquoi il n’en a pas parlé avant… Melvin répond que tous ces bouts de terre sont coincés au milieu des Tumultes ! Il aurait été complètement suicidaire de s’y aventurer ! Il pensait que la carte était un attrape-nigaud… Sam en revient au fait, et rappelle que si Altros détient Colomb, alors elle doit être au courant pour l’île. Domingo n’en est pas si sûr, car le seigneur Colomb est un peu fou, déboussolé…

Ce quatrième tome conclut la série avec une aventure épique, rythmée et riche en émotions, portée par une guerre imminente entre la Main et la Mutinerie. La bande dessinée mêle humour, action et révélations avec beaucoup d’efficacité, tout en offrant une place importante à l’évolution des personnages et aux liens qui les unissent depuis le début de la saga. Les dialogues dynamiques, les scènes spectaculaires et les nombreux mystères enfin éclaircis renforcent l’immersion dans cet univers fantastique original et inventif. Les illustrations de Cy impressionnent une nouvelle fois grâce à des aquarelles lumineuses, des ambiances soignées et des personnages immédiatement reconnaissables. Cette conclusion réussie parvient à conserver l’esprit d’aventure de la série tout en apportant une véritable émotion lors des dernières pages. L’ultime tome s’impose ainsi comme une fin solide et marquante pour une saga jeunesse devenue incontournable, à découvrir.

Les Portes-aux-mondes est le quatrième et dernier tome de la saga jeunesse Ana & l’Entremonde, des éditions Glénat. Une série qui se conclut avec panache, invitant toujours à suivre les différents personnages dans une aventure incroyable, entre action, humour, émotions, courage, bataille…

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