Histoires étranges – La ville funéraire – Ed. Mangetsu

Histoires étranges – La ville funéraire est un recueil de douze nouvelles effrayantes de Junji Ito, par le scénariste Kaoru Sawada, paru en avril 2026, aux éditions Mangetsu. Un livre, une novélisation d’extraits de titres du maître de l’horreur, qui intègre quelques planches de manga.

Mami Takeshima criait, recroquevillée dans sa chambre. Elle ne voulait pas mourir, pas disparaître. Mami avait peur et demandait au docteur Kuroda de la sauver. Elle ne voulait pas retourner au néant… Ils se trouvaient au sein du service de neurochirurgie de l’hôpital. Mami tenait un oreiller dans ses bras. De toutes ses forces, elle suppliait les médecins de l’aider. Le docteur Kuroda s’adressait à l’adolescente avec le ton le plus doux possible. Une hospitalisation est toujours une situation angoissante, aussi, il est du devoir des médecins de rassurer leurs patients. Il expliquait qu’il garantissait qu’ils faisaient, lui et ses confrères, le maximum pour lutter contre sa maladie. Il lui demandait de ne pas perdre espoir. Mais la jeune fille serra encore plus fort son oreiller et se mit à crier de nouveau. Elle criait qu’elle allait crever, qu’elle avait vu l’Ange de la mort la veille au soir !

Le recueil propose une adaptation en prose de plusieurs récits marquants de Junji Ito. Ils sont retranscrits par Kaoru Sawada dans une ambiance oppressante et profondément dérangeante. Les douze nouvelles explorent des peurs variées, entre créatures monstrueuses, folie, cauchemars et phénomènes inexplicables, tout en conservant l’atmosphère glauque et fascinante propre à l’univers du maître de l’horreur japonais. La narration, fluide et efficace, parvient à créer une tension constante grâce à une écriture immersive renforcée par quelques illustrations issues des mangas originaux. Certaines histoires auraient néanmoins gagné à développer davantage les descriptions et l’aspect psychologique afin d’exploiter pleinement les possibilités du format littéraire. Malgré cette légère frustration, l’ensemble reste captivant grâce à des récits courts, intenses, angoissants et riches en étrangeté. Le recueil constitue ainsi une porte d’entrée solide et inquiétante, et quelque peu différente, dans l’univers horrifique singulier de Junji Ito.

Histoires étranges – La ville funéraire est un recueil de douze nouvelles horrifiques de Junji Ito, retranscrits par Kaoru Sawada, aux éditions Mangetsu. Un livre surprenant, au format manga, qui offre à découvrir différemment les univers fantastiques et angoissants du maître de l’horreur. Une approche surprenante et intéressante à découvrir et lire…

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