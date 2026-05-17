Red – Le secret d’Atouvent – Ed. de la Gouttière

La trilogie Red se conclut avec ce troisième tome, intitulé Le secret d’Atouvent, paru aux éditions de la Gouttière, en avril 2026. Une bande dessinée jeunesse de Falzar et Antonello Dalena qui présente un univers fantaisiste touchant, où le jeune prince-héritier fait le choix de retrouver sa maman…

Red et Dina sont sur une navette pour aller à Atouvent, tenter de retrouver la mystérieuse Régine. Les enfants tentent de chercher des réponses à leurs questions. Régine est peut-être simplement quelqu’un qui ressemble à la mère de Red. Mais le jeune garçon trouve la coïncidence curieuse… Il rappelle à son amie qu’une sauveteuse a trouvé son médaillon sur la plage et lui a renvoyé avec un morceau de son doudou dedans… Dina comprend que la situation est bizarre… Red continue en affirmant que Régine habite l’île où sa mère vivait lorsqu’elle était petite ! Bientôt, les deux jeunes gens déambulent dans les rues et cherchent l’adresse. Alors qu’ils sont devant la porte de chez Régine, une personne les interpelle. Le voisin explique que Régine n’est pas là. Les deux enfants se présentent comme des amis. Le voisin pensait à la famille, car le garçon ressemble fort à sa voisine…

Cette conclusion offre une aventure tendre et émouvante portée par des thèmes universels comme la famille, l’amitié et la quête des origines. Le jeune héros poursuit ses recherches afin de découvrir la vérité entourant la disparition de sa mère, accompagné de la fidèle Dina dont la présence apporte beaucoup de chaleur au récit. Les révélations finales donnent une véritable dimension affective à cette bande dessinée jeunesse, même si l’ensemble conserve un rythme rapide qui laisse parfois une impression de brièveté. Certaines scènes auraient mérité davantage de développement pour rendre les adieux encore plus marquants. Malgré cette conclusion assez soudaine, l’album conserve une atmosphère douce et bienveillante grâce à une narration accessible et à des personnages très attachants. Le dessin rond et expressif s’accompagne de couleurs chaleureuses qui renforcent l’immersion dans ce bel univers. La série sensible et lumineuse célèbre l’amour, la solidarité et la force des liens humains.

Le secret d’Atouvent est le troisième et dernier tome de la trilogie Red, des éditions de la Gouttière. Un album touchant, qui vient révéler les secrets entourant la disparition de la mère de Red. L’univers fantaisiste original, doux et sincère offre une belle série à découvrir.

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