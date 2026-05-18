Mon tout premier dictionnaire Larousse est un dictionnaire spécialement conçu pour aider les enfants de 3 à 6 ans, dans leur apprentissage de la lecture et de l’écriture. Un bel ouvrage, paru en avril 2026, aux éditions Larousse, proposant de retrouver 1500 mots et expressions, pour s’initier, apprendre, comprendre et grandir.

Un sommaire présente l’ouvrage, avec quelques planches illustrées à découvrir tout au long du dictionnaire. Des thèmes qui sauront trouver leur place et être appréciés des tout-petits. Le premier mot à découvrir est l’abeille, il possède une définition simple, en une seule phrase. Une illustration accompagne cette définition, avec l’abeille qui explique où elle vit et ce qu’elle fait. Trois autres mots se voient expliqués sur cette première page, avec à chaque fois une illustration. La page suivante continue avec la lettre « a », avec six définitions à retrouver. Une frise, sur le côté de chaque page présente l’alphabet, permettant ainsi de mieux se retrouver dans l’ouvrage de plus de 250 pages. Parfois un même mot possède deux définitions qui se trouvent bien expliquées et illustrées, afin que les enfants puissent faire la différence.

Ce dictionnaire Larousse constitue une excellente découverte pour les jeunes lecteurs grâce à une présentation colorée, claire et particulièrement attrayante. L’ouvrage riche propose près de 1 500 mots et expressions adaptés aux enfants, accompagnés d’illustrations amusantes et faciles à comprendre. Chaque définition bénéficie d’exemples simples favorisant une mémorisation rapide du vocabulaire et une meilleure compréhension des mots du quotidien. Des notes ludiques autour des synonymes, des contraires ou des familles de mots rendent chaque page vivante et stimulante. Les 32 planches illustrées consacrées aux animaux, aux fruits, aux légumes, à la maison, aux couleurs, et bien d’autres encore, facilitent également l’apprentissage tout en développant la curiosité. Cette approche pédagogique transforme la découverte du dictionnaire en moment agréable et captivant. Le livre représente ainsi un support idéal pour enrichir progressivement le vocabulaire, développer le langage et encourager le plaisir de lire dès le plus jeune âge.

Mon tout premier dictionnaire Larousse est un bel et grand ouvrage ludique et pratique, des éditions Larousse. Un dictionnaire pour découvrir 1500 mots et expressions les plus importantes de la langue française, pour enrichir son vocabulaire, apprendre, comprendre, développer son langage et grandir !

Un dictionnaire à retrouver aussi sur Amazon