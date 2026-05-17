Guerres secrètes – Une série-concept des éditions Glénat

Guerres secrètes est une nouvelle série concept, des éditions Glénat, qui débute avec L’homme qui trahit Hitler et La boutique des horreurs, parus en avril 2026. Des one-shot consacrés à l’émergence des services secrets au XXème siècle. Philippe Richelle, accompagné de Jorge Miguel et Steven Lejeune, propose d’explorer une opération menée dans l’ombre, au cœur de conflits majeurs.

Automne 1916, dans la région de Verdun, un capitaine cherche un certain lieutenant Schmidt. Il entre dans un baraquement et découvre un homme, malade, très affaibli. Une semaine plus tard, le lieutenant Schmidt est sous une tente qui sert d’hôpital. Le médecin lui explique qu’il faut voir le verre à moitié plein. Neuf des douze soldats qui présentaient les mêmes symptômes que lui sont morts. Schmidt pense à une épidémie. Le médecin explique qu’il s’agit du phosgène, un nouveau gaz des Français, beaucoup plus meurtrier que le chlore utilisé précédemment. Ce gaz exhale une odeur qui n’évoque que du foin pourri, il est incolore, ce qui le rend encore plus indétectable ! Les intoxications se déroulent en trois phases, mais Schmidt s’en sortira, avec des séquelles aux poumons. En 1919, dans un sanatorium, dans les Alpes Bavaroises, Hans Schmidt, en convalescence, reçoit la visite de Rudolf.

28 novembre 1953, à deux heures du matin, hôtel Statler, à New York, un homme tombe de plusieurs étages. Le gardien va aussitôt voir le corps… 1952, en Corée, dans la seule maison restée debout, des hommes discutent et mangent. Devant la porte d’entrée, un soldat fume et tient la garde. Mais ce dernier se fait trancher la gorge. A l’intérieur, un homme reste à l’affût, il observe l’extérieur et voit une troupe arrivée vers eux. Il demande aux hommes de se taire et de ne pas bouger. L’homme arrive à se faufiler dehors, avec une mitrailleuse. Il contourne les assaillants, se positionne et tire dans le tas. Alors qu’il pense avoir eu tout le monde, il se redresse et retourne vers la maison. Un homme à terre lui tire dans le dos. Ce dernier coup de feu interpelle les hommes restés dans la maison. Ils appellent leur sergent.

Cette nouvelle série concept plonge dans les coulisses de l’Histoire à travers des récits d’espionnage captivants fondés sur des faits réels et une documentation solide. Les deux premiers tomes indépendants explorent des périodes marquantes du XXᵉ siècle avec des ambiances très différentes mais une même tension. L’homme qui trahit Hitler entraîne le lecteur au cœur de l’Allemagne nazie dans une intrigue autour des secrets militaires et de la machine Enigma, portée par un protagoniste complexe partagé entre survie, peur et trahison. La boutique des horreurs abandonne ensuite la Seconde Guerre mondiale pour explorer les dérives du programme MK-Ultra durant la guerre froide. Il y a une réflexion troublante sur les manipulations mentales et les limites morales des États. La narration efficace rappelle les grands polars historiques. Le rythme reste soutenu, les enjeux politiques forts et l’atmosphère réaliste. Une série immersive, sombre et passionnante pour les amateurs d’histoire et de suspense.

Guerres secrètes est une nouvelle série concept des éditions Glénat, qui débute avec deux premiers tomes, des one-shot indépendants les uns des autres. Des faits réels et documentés qui proposent de découvrir un héros ordinaire devenir un espion, ainsi que des retours sur des expériences top secrètes du gouvernement américain.

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