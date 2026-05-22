Un arbre est tombé… – Ed. Milan

Un arbre est tombé est un bel album jeunesse, de Kirsten Pendreigh et Elke Boschinger, paru aux éditions Milan, en avril 2026. Un livre, comme un documentaire, qui invite à prendre le temps d’observer la nature. A travers la vie d’un arbre grandiose, qui finit par tomber, les enfants y découvrent la vie tout autour.

Dans une forêt dense de pins, un arbre immense semble ondulé au soleil. L’arbre est parfait pour y grandir, se reposer et trouver refuge. Le grand arbre est un observatoire pour les aigles à la recherche d’une proie. Il est aussi un nichoir pour les hiboux, un perchoir pour les chauves-souris et un toit pour les écureuils. Les années passent, et l’immense arbre reçoit les coups des pics qui percent son écorce. Les nids se remplissent, et les oursons se frottent à son tronc et y font leurs griffes ! Les grands pics, avec une houppette rouge frappent le tronc du pin à grands coups de becs. L’arbre vieillit, sa sève a ralenti et ses racines s’affaiblissent. Du vert, l’arbre passe au brin, pour finir par pencher et tomber ! Une nouvelle vie commence alors pour l’arbre…

Le livre jeunesse propose une immersion sensible au cœur de la forêt à travers une approche à la fois poétique et documentaire. L’album séduit immédiatement par des illustrations foisonnantes de détails. Elles semblent capables de capter l’attention tout en invitant à observer minutieusement la nature et les êtres vivants qui l’habitent. Chaque page révèle les multiples interactions qui apparaissent autour d’un arbre tombé, devenu refuge, nourriture ou terrain de vie pour de nombreux insectes, animaux et végétaux. La narration, fluide et accessible, accompagne avec douceur la découverte du cycle naturel de la forêt, entre disparition, transformation et renouveau. Les pages documentaires finales enrichissent agréablement la lecture. Des explications plus précises et à un vocabulaire adapté aux jeunes lecteurs curieux d’en apprendre davantage sur les écosystèmes. L’ensemble offre une belle initiation à l’écologie, tout en montrant avec finesse la capacité de la nature à se régénérer avec le temps.

Un arbre est tombé… est un bel album jeunesse, comme un documentaire, des éditions Milan. Un livre qui invite à l’observation, pour découvrir le cycle d’un arbre, de son environnement, de la forêt et de tous les êtres qu’il peut abriter, protéger et nourrir.

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