Les Deux Frères et les Lions : la success story écossaise qui rugit au Théâtre de l’Œuvre

Partagez





Les Deux Frères et les Lions débarque au Théâtre de l’Œuvre à Paris dès le 22 mai 2026. Cette pièce captivante, inspirée d’une histoire vraie, retrace l’ascension fulgurante de deux jumeaux écossais passés de vendeurs de journaux à milliardaires. Un spectacle intense, drôle et grinçant sur le pouvoir, l’argent et l’héritage.

Les Deux Frères et les Lions : une fresque théâtrale fascinante sur l’argent et le pouvoir

Au Théâtre de l’Œuvre, le spectacle Les Deux Frères et les Lions promet une plongée aussi haletante qu’émouvante dans le destin incroyable de deux frères jumeaux écossais issus d’un milieu très modeste.

Au départ, ils vendent des journaux dans la rue. Quelques années plus tard, ils deviennent l’une des plus grandes fortunes du Royaume-Uni. Une ascension spectaculaire portée par une devise simple : « On ne lâche jamais ! »

Mais derrière cette réussite éclatante, la pièce dévoile une mécanique bien plus sombre. Argent, héritage, pouvoir et droit ancestral vont peu à peu fissurer ce conte moderne.

Inspiré d’une histoire vraie, ce spectacle signé Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre mêle humour, tension dramatique et réflexion sociale avec une efficacité redoutable.

Une histoire vraie entre conte moderne et satire du capitalisme

Créé en 2012, Les Deux Frères et les Lions a déjà conquis le public avec plus de 350 représentations en France et à l’étranger.

La pièce a même reçu le Prix de la Critique au Festival d’Avignon en 2015.

Sur scène, le récit s’appuie sur un fait historique étonnant : en 1990, deux milliardaires installés sur les îles anglo-normandes découvrent qu’un ancien droit normand empêche leurs filles d’hériter de leur fortune.

À travers cette situation absurde et vertigineuse, le spectacle questionne les dérives du capitalisme, les privilèges familiaux et la transmission du pouvoir.

Le tout avec une mise en scène rythmée, des créations vidéo immersives et une musique originale particulièrement soignée.

Une distribution talentueuse au Théâtre de l’Œuvre

La distribution alterne plusieurs artistes reconnus et jeunes talents prometteurs.

On retrouve notamment Lisa Pajon, Naïm Bakhtiar, Clara Artur-Vaude ainsi qu’Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre lui-même sur scène. Christian Nouaux participe également au spectacle dans le rôle de l’avocat.

La mise en scène est assurée par Vincent Debost et Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre.

Avec son écriture incisive et sa scénographie élégante, la pièce s’annonce comme l’un des rendez-vous théâtraux marquants du printemps 2026 à Paris.

Infos pratiques

À partir du 22 mai 2026 du jeudi au samedi à 19h / dimanche à 18h (Relâches les 28 mai et 4 juin)

Théâtre de l’Œuvre – 55 rue de Clichy, Paris 9e

Durée : 1h

Tarifs : à partir de 19 €

✨ Est-ce que ça vaut le coup d’aller voir Les Deux Frères et les Lions ? Cette pièce possède le charme des grands récits inspirés d’histoires vraies. On entre rapidement dans cette incroyable ascension sociale portée par deux frères jumeaux prêts à tout pour réussir. Le spectacle alterne humour, émotion et tension avec beaucoup d’intelligence. La mise en scène reste fluide et élégante, tandis que le texte questionne avec finesse l’argent, le pouvoir et la famille. 👨‍👩‍👧‍👦 Pour qui c’est ? Pour les amateurs de théâtre contemporain, les spectateurs curieux des histoires vraies et ceux qui aiment les spectacles à la fois accessibles, rythmés et intelligents. Même les non-initiés au théâtre peuvent facilement se laisser embarquer. ⏳ Durée / rythme Le spectacle dure 1 heure. Le rythme est dynamique, sans longueur. Les scènes s’enchaînent efficacement et maintiennent l’attention du début à la fin. ⭐ Points forts / faibles Points forts :

✔ Une histoire vraie fascinante

✔ Une écriture vive et intelligente

✔ Une réflexion sociale passionnante

✔ Une scénographie moderne et immersive Points faibles :

➖ Quelques références juridiques demandent un peu d’attention

➖ Une vision parfois assez cynique du pouvoir et de l’argent 🎯 Verdict clair Oui, sans hésiter. Les Deux Frères et les Lions est une très belle surprise théâtrale. Le spectacle captive autant qu’il fait réfléchir. Une pièce moderne, accessible et parfaitement maîtrisée qui mérite largement sa place dans les sorties culturelles incontournables du moment.

#LesDeuxFreresEtLesLions #TheatreDeLOeuvre #TheatreParis #SpectacleParis #SortieCulture #PieceDeTheatre #CultureParis #TheatreContemporain #Paris2026 #HediTilletteDeClermontTonnerre