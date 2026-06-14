DroneArt Show Harry Potter Paris : 1 200 drones pour une magie céleste inédite au cœur de la capitale

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DroneArt Show Harry Potter Paris s’installe à Paris pour un spectacle nocturne hors norme. 1 200 drones lumineux, une bande-son culte et une immersion totale dans l’univers des sorciers promettent une expérience magique à l’Hippodrome de Vincennes.

DroneArt Show Harry Potter Paris : le ciel de Paris devient magique

Un spectacle de drones grandiose au cœur de Paris

Paris s’apprête à lever les yeux vers un événement spectaculaire.

Le DroneArt Show Harry Potter Paris, porté par Warner Bros. Discovery Global Experiences et Fever, promet une expérience nocturne totalement immersive.

À l’occasion des 25 ans de la saga Harry Potter, 1 200 drones lumineux vont dessiner dans le ciel les scènes cultes de la franchise. Le tout synchronisé sur les musiques emblématiques des films.

Un moment suspendu. Une véritable fresque vivante au-dessus de Paris.

Une immersion totale dans l’univers des sorciers

Le spectacle ne se contente pas d’un show aérien.

Dès la tombée de la nuit, l’expérience prend une dimension presque cinématographique.

Un violoniste accompagnera la représentation en direct.

Les spectateurs recevront des bracelets LED interactifs pour vibrer au rythme des séquences lumineuses.

Les scènes cultes de Harry Potter seront réinventées dans le ciel parisien : du Poudlard Express aux duels magiques, tout y passe.

Une ambiance féerique… presque irréelle.

Paris transformé en capitale de la magie

C’est à l’Hippodrome de Vincennes que le spectacle prendra vie.

Avant le show, les visiteurs profiteront d’un univers immersif :

restauration thématique

boissons inspirées du monde des sorciers

produits dérivés exclusifs

Une véritable soirée “fan experience”, pensée comme un parc d’attractions à ciel ouvert.

Infos pratiques

Soirée immersive (pré-show + spectacle nocturne) les 30 septembre, 1, 3, 7, 8 et 10 octobre 2026

Hippodrome de Vincennes – 2 Rte de la Ferme, 75012 Paris

Sites officiels : https://thedroneartshow.com/paris/harry-potter/ + https://feverup.com/m/647896

Réserver

Expérience : show de drones + musique live + univers immersif + restauration thématique

DroneArt Show Harry Potter Paris ✨ Est-ce que ça vaut le coup ?

Oui, clairement si vous aimez les expériences immersives et les spectacles visuels grand format. C’est l’un des shows les plus ambitieux jamais proposés autour de Harry Potter. 👨‍👩‍👧‍👦 Pour qui c’est ?

Fans de Harry Potter, familles, amateurs de spectacles nocturnes et curieux en quête d’une sortie originale à Paris. ⏳ Durée / rythme

Une soirée événementielle immersive avec pré-show + spectacle principal. Rythme progressif puis crescendo visuel spectaculaire. ⭐ Points forts / faibles ✨ 1 200 drones synchronisés impressionnants

🎻 Musique live immersive

🎇 Univers Harry Potter très fidèle

⚠️ Affluence possible importante

⚠️ Dépendance météo (plein air) 🎯 Verdict clair :

Un spectacle spectaculaire et générationnel. À voir au moins une fois si vous aimez la magie visuelle et les événements hors normes.

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