Tête de fesses – Drôle d’odeur ! – Ed. Sarbacane

Drôle d’odeur ! est le septième tome de la série jeunesse Tête de fesses, des éditions Sarbacane, paru en mai 2026. Un roman jeunesse de Bertrand Santini qui offre à découvrir une nouvelle aventure de Jean-Jacques pleine d’humour et de rebondissements !

Comme chaque matin, Tête de fesses s’éveille avec la satisfaction d’être un chat, convaincu qu’aucune autre créature ne peut rivaliser avec la noblesse féline. À peine sorti de son panier, il réclame bruyamment l’ouverture de la porte afin d’inspecter son territoire. Madame Caboufigues s’exécute aussitôt, habituée aux exigences de son compagnon. Installé en hauteur, le félin observe les alentours avec attention et hume les odeurs portées par le vent. Aucun intrus ne semble menacer les lieux, malgré la présence lointaine de chiens, de hérissons ou d’autres chats. Rassuré, le gardien autoproclamé estime sa mission accomplie et demande aussitôt à rentrer. L’humaine lui ouvre une nouvelle fois sans discuter, consciente que ces allées et venues font partie du quotidien. Comme beaucoup de chats, Tête de fesses affiche un caractère exigeant, indépendant et délicieusement imprévisible, au grand amusement de son entourage.

Le roman jeunesse mise clairement sur un humour absurde et un héros volontairement insupportable, avec un résultat souvent très efficace pour les jeunes lecteurs. Le principal atout reste le personnage de Tête de fesses. Il s’agit d’un chat prétentieux et ronchon persuadé que les humains occupent sa maison. Ses plans pour retrouver sa tranquillité tournent rapidement au fiasco. Un allié inattendu bouleverse la situation et l’entraîne dans des aventures loufoques. Le rythme est vif, les chapitres courts et les rebondissements nombreux, ce qui rend la lecture particulièrement accessible dès la fin du primaire. L’humour repose beaucoup sur les caprices du héros et le comique de répétition, ce qui séduira les lecteurs sensibles aux personnages excessifs et aux situations déjantées. Le roman demeure très divertissant, porté par une imagination débordante et une énergie constante qui donnent envie de suivre les nouvelles catastrophes de ce félin aussi agaçant qu’attachant.

Drôle d’odeur ! est le septième tome de la série jeunesse pleine d’humour Tête de fesses, des éditions Sarbacane. Une nouvelle aventure pour le héros insupportable qui veut se débarrasser de ses humains qui restent dans sa maison… Tête de fesses fomente un plan et va demander l’aide à un putois !

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