Goldfish – Ed. Delcourt

Goldfish est le troisième des romans graphiques de Brian Michael Bendis, paru aux éditions Delcourt, en mai 2026. Une bande dessinée dense qui se focalise sur le personnage de Goldfish, apparu dans Jinx, qui après des années d’absence décide de retourner dans sa ville natale.

Un homme est au téléphone public. A son interlocuteur, il demande s’il sait qui il est. Il lui demande aussi d’où il appelle. Puis, il demande de se calmer et qu’il avait dit qu’il le ferait… Il semble rassurer, affirmant qu’il peut se débrouiller tout seul. L’homme acquiesce plusieurs fois. Puis, il répond négativement, expliquant qu’il a de l’argent, qu’il ne faut pas s’inquiéter pour cela. Ils reviennent sur des paroles, mais l’homme demande de laisser tomber, il a tout ce dont il a besoin. Il rassure, affirmant qu’il s’agit de sa pièce dans le téléphone ! Mais il souhaite poser une question et veut une réponse franche. Il explique qu’il est venu le chercher. Aussi, c’est la seule raison de son retour. Enfin, il demande s’il veut qu’il le récupère. Il attend la réponse et la demande à plusieurs reprises. Il acquiesce et réplique que c’est pour de vrai…

La bande dessinée entraîne dans un polar noir intense où le passé, la culpabilité et les liens familiaux s’entremêlent au cœur d’un univers criminel impitoyable. Le retour de David Gold dans sa ville natale déclenche une succession d’événements marqués par la violence, les trahisons et les règlements de comptes, avec pour unique objectif de retrouver son fils. La narration, construite à travers plusieurs points de vue, dévoile progressivement les pièces d’un puzzle complexe et entretient une tension constante jusqu’aux dernières pages. Les personnages, profondément marqués par leurs choix et leurs blessures, évoluent dans une atmosphère où la rédemption semble toujours hors de portée. Le dessin en noir et blanc, aux contrastes puissants et au découpage très cinématographique, accentue encore la noirceur du récit. Le roman graphique dense reste exigeant, sombre et captivant, conjuguant suspense, émotion et intensité dans une intrigue particulièrement maîtrisée.

Goldfish est un roman graphique sombre et intense, des éditions Delcourt. Un polar noir, dans lequel on suit Goldfish de retour dans sa ville natale, venu récupérer son fils. L’histoire se veut sombre et sous tension, avec une intrigue bien menée et des rebondissements efficaces.

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