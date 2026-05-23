Mes animaux du monde – Les animaux de la montagne – Ed. Larousse jeunesse

Les animaux de la montagne est un titre de la collection Mes animaux du monde, des éditions Larousse jeunesse, paru en juin 2026. Un livre documentaire qui propose 18 fiches exhaustives sur les animaux les plus connus de la montagne. Le livre offre ainsi des portraits d’animaux remarquables.

Le livre débute avec un sommaire sobre et efficace. Il propose bien de découvrir 18 animaux de la montagne, à commencer par le bouquetin. La chèvre sauvage fréquente les sommets, jusqu’à 3 700m d’altitude de l’arc alpin, des Pyrénées et de la péninsule ibérique. Les enfants vont découvrir le bouquetin, l’espèce la plus connue des Alpes. Des informations autour de sa taille, son poids et son régime alimentaire se retrouvent facilement. La différence entre les mâles et les femelles, tout comme son cri, est également à découvrir. Un descriptif physique permet de comprendre la morphologie de l’animal, suggérant aussi de le reconnaître. Ses caractéristiques remarquables se voient détaillées, pour découvrir l’incroyable animal de la montagne. La deuxième double page propose de découvrir le chamois, la plus petite chèvre sauvage, très agile !

Le livre documentaire consacré aux animaux de la montagne propose une découverte passionnante de dix-huit espèces emblématiques vivant dans des environnements parfois extrêmes. Bouquetin, chamois, marmotte, aigle royal, ours brun ou encore puma apparaissent au fil de fiches claires et très bien organisées. Elles sont pensées pour faciliter la lecture des plus jeunes. Les repères visuels permettent d’identifier rapidement l’habitat, le poids, la taille ou encore le régime alimentaire de chaque animal. Les descriptions physiques aident à reconnaître facilement chaque espèce. Les informations étonnantes mises en avant rendent la lecture vivante et captivante, avec de nombreuses anecdotes sur les capacités ou habitudes de ces animaux. Les illustrations réalistes renforcent l’immersion et apportent beaucoup de charme à l’ensemble. L’ouvrage séduit ainsi par sa richesse documentaire, son accessibilité et la qualité de sa mise en page.

Les animaux de la montagne est un beau livre documentaire intéressant, de la collection Mes animaux du monde, des éditions Larousse jeunesse. Un livre qui invite à découvrir et reconnaître les animaux les plus connus de la montagne, à travers des portraits détaillés et accessibles.

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