Salomé – Ed. Delcourt

Salomé est un récit complet sur un sujet touchant et d’actualité, d’Alice Bienassis, paru en avril 2026, aux éditions Delcourt. Un témoignage bouleversant, comme une enquête de l’autrice, qui révèle le centième féminicide de 2019 et le dysfonctionnement du système institutionnel.

Dans une rue, un groupe de femmes réalise des collages féministes dénonçant les féminicides. Alors que deux hommes les observent avec insistance, Maria intervient avec assurance et parvient à les faire partir grâce aux réflexes appris lors de stages d’autodéfense. Malgré ce départ précipité, la tension demeure palpable. Avant de quitter les lieux, les militantes contemplent un message dédié à Salomé, assassinée par son compagnon à Cagnes-sur-Mer. Cette simple mention provoque un choc brutal chez Alice, membre du groupe. Les souvenirs longtemps enfouis ressurgissent immédiatement. Quelques années auparavant, dans cette même ville, une soirée ordinaire avec son petit ami avait basculé. Le couple avait croisé une jeune femme blessée au bord de la route. Du sang marquait son visage tandis qu’elle demandait de l’aide pour rentrer chez elle. Pendant le trajet, la victime avait confié avoir été violemment frappée par son compagnon…

Le roman graphique livre un récit bouleversant consacré aux violences faites aux femmes et aux mécanismes qui entourent les féminicides. L’autrice refuse de réduire Salomé à une simple statistique. Elle cherche au contraire à redonner une voix, une histoire et une présence à cette jeune femme assassinée en 2019. La narration alterne enquête documentaire, témoignages, réflexions militantes et reconstitution sensible du parcours de la victime, entraînée progressivement dans une relation d’emprise destructrice. Le regard porté sur les institutions met en lumière les défaillances policières, judiciaires et sociales. Elles empêchent souvent les victimes d’être réellement protégées. Les planches en noir et blanc, relevées de nuances orangées, renforcent l’atmosphère pesante et l’intensité émotionnelle du récit. La bande dessinée frappe par sa force humaine, son engagement féministe et sa volonté de provoquer une véritable prise de conscience collective face aux violences conjugales encore trop souvent ignorées.

Salomé est un roman graphique touchant et intéressant, des éditions Delcourt. Un album qui met en lumière, à travers le regard de l’autrice, le féminicide de Salomé, centième victime de l’année 2019, entre enquête, témoignages, défaillances des institutions, parcours de la victime…

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