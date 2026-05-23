Le meilleur des grands frères – Ed. Milan

Le meilleur des grands frères est un album jeunesse, de Ben Mantle, paru aux éditions Milan, en avril 2026. Une histoire tendre et amusante, sur les relations de deux frères, entre les grosses colères et les joies uniques, les moments de partage et les instants de solitude.

Nano aime son grand frère Félix. Félix l’aime aussi. Ils sont comme des meilleurs amis. Nano pense qu’ils savent lire chacun dans les pensées l’un de l’autre. Ils ont des mots codés géniaux, comme lorsqu’ils trouvent un truc vraiment super et qu’ils disent que c’est « carrément citron ». D’ailleurs, Nano trouve que Félix est carrément citron ! Lui et son grand frère s’adorent et ils font tout ensemble. Ils jouent aux horribles écrabouilleurs de dinos ! Mais il arrive à Nano de prendre le camion de son frère. Ils explorent les grottes de l’enfer, en jouant sur le canapé avec des plaids et couvertures. Mais Félix n’est pas toujours content lorsque Nano va de son côté. Félix est le meilleur des grands frères aux yeux de son petit frère. Tous les deux forment une superbe équipe et ensemble ils peuvent tout faire !

L’album jeunesse explore avec beaucoup de tendresse et de justesse les relations parfois mouvementées entre deux frères très complices. Nano admire profondément Félix et souhaite partager chacune de ses activités, transformant chaque moment du quotidien en aventure joyeuse et débordante d’imagination. Pourtant, derrière cette proximité affectueuse apparaissent aussi des tensions, des incompréhensions et ce besoin d’espace que ressent parfois l’aîné. Le récit aborde avec finesse la place de chacun dans la fratrie, tout en mettant en avant l’écoute, le respect et l’importance des émotions. Les jeunes lecteurs reconnaîtront facilement les disputes, les élans d’admiration ou les réconciliations qui rythment souvent la vie familiale. Les illustrations pleines de douceur et de détails accompagnent parfaitement cette histoire sensible, avec des expressions très vivantes et une atmosphère chaleureuse. L’ensemble forme un album touchant, drôle et lumineux, idéal pour évoquer les liens fraternels et les petits défis du vivre-ensemble.

Le meilleur des grands frères est un album jeunesse plein de tendresse et d’humour, des éditions Milan. Un récit joyeux sur la fratrie et la place de chacun, les jeux complices, les colères, la réconciliation, le besoin d’espace… Le livre aborde ainsi l’importance de l’écoute, le respect de l’autre au sein d’une fratrie.

Un album jeunesse à retrouver aussi sur Amazon