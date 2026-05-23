Iceworld – Ed. Bayard jeunesse

Iceworld est un récit complet, un album de la collection Bande d’Ados, des éditions Bayard jeunesse, paru en avril 2026. Une bande dessinée d’Anne Rivière et Gabriele Barsotti qui présente un récit de science-fiction mêlé à un thriller captivant. Une histoire qui invite à suivre Roméo piégé sur une planète glacée, témoin d’un bug gênant…

Le vaisseau étoile arrive bientôt au spatioport de Bluetown, sur Laïna. Ils demandent l’autorisation d’arrimage qu’ils obtiennent. Le commandant de bord demande à ses passagers de veiller à garer leurs ceintures attachées. Il annonce qu’ils arrivent à Bluetown, unique ville de Laïna, lune de Seiren. A bord du vaisseau, une vieille dame de 136 ans demande à un jeune garçon de bien vouloir l’aider à connecter son cube à son implant cérébral. Roméo fait cela rapidement, car le cube était déjà configuré. Puis, les deux personnes discutent un peu. Roméo explique qu’il vient voir son père pour les vacances. Il ne reste pas à Bluetown, il doit se rendre sur Seiren ! La vieille dame ne comprend pas, car la planète est censée être protégée et interdite aux humains. Roméo déclare que son père est géologue et qu’il est en mission sur la station de recherches…

La bande dessinée de science-fiction entraîne immédiatement dans une aventure haletante au cœur d’une planète minière glacée aux paysages impressionnants. Le récit suit un adolescent, Roméo, propulsé malgré lui dans une affaire mêlant manipulations industrielles, robots exploités et secrets dangereux, au fil d’une véritable course contre la montre. Les scènes d’action s’enchaînent avec efficacité entre désert de glace, explosions, bases futuristes et attaques spectaculaires, tout en conservant une tension constante. Les personnages gagnent rapidement en profondeur, notamment grâce à l’évolution du jeune héros, confronté à ses erreurs et à des choix difficiles. Les thématiques écologiques et sociales enrichissent également l’ensemble à travers la question de l’exploitation des ressources naturelles et de la conscience des robots. Les illustrations détaillées, dominées par de magnifiques teintes bleutées, renforcent l’immersion dans cet univers hostile et fascinant. L’album séduit ainsi par son rythme, son atmosphère et sa grande richesse visuelle.

Iceworld est un one-shot captivant, de la collection Bande d’Ados, des éditions Bayard jeunesse. Un récit de science-fiction mêlé à un thriller haletant, invitant à suivre un jeune garçon dans une course folle et contre la montre, sur une planète gelée.

Un album à retrouver aussi sur Amazon