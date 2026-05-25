Ghost Pepper – Tome 1 – Ed. Delcourt

Ghost Pepper est une nouvelle série de la collection Contrebande, des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier tome, paru en avril 2026. Une bande dessinée de Ludo Lullabi, qui offre une saga d’action, un récit de science-fiction plongé dans un monde post-apocalyptique.

Le monde ancien a disparu depuis des siècles, consumé par le Grand Brasier qui a ravagé la planète entière. Derrière cette catastrophe ne subsistent plus que ruines, pestilence et souvenirs d’une civilisation détruite. Les survivants ne regrettent pourtant rien de cette époque révolue, convaincus que la disparition de la foi avait ouvert la voie au mal. Face au chaos, les cieux auraient envoyé un sauveur nommé Bataar. Accompagné de son armée, le guerrier légendaire aurait affronté la créature responsable de la destruction du monde lors d’un combat titanesque. Présenté comme un ange vengeur, Bataar se serait sacrifié pour délivrer l’humanité de la tyrannie et ramener la paix. Depuis cette victoire devenue fondatrice, les habitants vivent dans un monde apaisé et prospère. La population célèbre désormais ce protecteur glorifié comme un héros providentiel. Il est gardien d’un bonheur retrouvé et symbole d’une humanité sauvée du mal.

La bande dessinée entraîne immédiatement dans un univers post-apocalyptique foisonnant, mêlant action nerveuse, mystères et ambiance futuriste. La narration dévoile progressivement un univers riche. Il est construit autour du Grand Brasier, d’un faux sauveur glorifié et de secrets soigneusement dissimulés. Le contraste entre Loloï, cuisinière débrouillarde sillonnant les terres désertiques à bord de son food-truck, et Ash, guerrier solitaire doté d’une puissance impressionnante, apporte une dynamique efficace au récit. L’intrigue conserve un rythme soutenu grâce à des affrontements spectaculaires, quelques touches d’humour et une tension constante autour des Éclipses et du culte voué à Bataar. L’aspect culinaire, centré sur le célèbre Ghost Pepper, ajoute une identité originale à cette aventure survitaminée. Le dessin énergique, influencé par certains codes du manga et du comics américain. Il impressionne par ses décors monumentaux et ses personnages expressifs. L’ensemble offre un premier tome captivant et particulièrement prometteur.

Ghost Pepper est un récit original et haletant, des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier tome prometteur. Un récit de science-fiction post-apocalyptique qui invite à suivre Loloï, à bord de son food truck. La jeune fille voit sa routine vaciller le jour où elle rencontre Ash, un mystérieux guerrier.

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