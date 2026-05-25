Les Héricornes – L’ombre du passé – Ed. Le Lombard

L’ombre du passé est le quatrième tome de la série jeunesse Les Héricornes, paru aux éditions Le Lombard, fin avril 2026. Une bande dessinée captivante de Kid Toussaint et Véronica Alvarez, qui invite à suivre des héroïnes et leurs licornes, pour un périlleux voyage, une quête qui les mène jusqu’au temple de la déesse Aurora.

Autour des mages tombés à terre, la sorcière sait qu’elle a perdu du temps. Elle n’a pas pu mettre la main sur les héritières qui sont déjà trop loin ! La sorcière est trop vieille pour un si long voyage. Elle préfère rejoindre les autres… Trois héritières traversent un marais, il s’agit de Rama, Izandre et Orya. Orya sait qu’il ne leur reste plus que le marais à traverser. Rama aimerait bien faire apparaître leurs licornes, mais Izandre rappelle que les nénuphars des marais sont dangereux pour les animaux. Elles n’ont donc pas le choix, elles doivent continuer à pied, en tâchant de ne pas se perdre. Orya espère que Céleste et Nell aient trouvé facilement le chemin… Mais en attendant, le marais de la perdition semble être un terrible labyrinthe duquel il faudra sortir ! Ailleurs, Enif se plaint. La licorne a mal aux sabots.

La bande dessinée poursuit avec douceur et mystère la quête des jeunes héroïnes dans un univers toujours aussi enchanteur. L’album développe davantage les secrets entourant la sorcière ainsi que certains souvenirs liés au passé familial de Céleste, apportant une dimension plus profonde au récit. Le voyage jusqu’au temple de la déesse Aurora réserve plusieurs surprises, notamment dans les passages situés au cœur du marais, où l’atmosphère devient plus intrigante et immersive. Malgré la séparation temporaire du groupe, les retrouvailles permettent à l’histoire de conserver une belle dynamique d’aventure et d’amitié. Les pouvoirs et les licornes restent davantage en retrait afin de laisser plus de place aux émotions et aux révélations concernant les personnages, en particulier Nell, toujours aussi vive et attachante. Le dessin conserve beaucoup de charme grâce à des couleurs lumineuses, des expressions très réussies et un univers graphique particulièrement accueillant.

L’ombre du passé est le quatrième tome de la série jeunesse Les Héricornes, des éditions Le Lombard. Un nouveau tome plein de surprises et de révélations, permettant à la série de bien progresser, tout en conservant une belle part de mystères, pour la suite.

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