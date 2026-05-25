Nuit noire, nuit blanche – Ed. Grasset jeunesse

Nuit noire, nuit blanche est un album jeunesse, d’Alice de Nussy et Stéphane Kiehl, paru aux éditions Grasset jeunesse, en avril 2026. Un beau livre qui aborde avec simplicité et contraste la peur du noir, autant que l’amour de la nuit étoilée. Un texte poétique et doux, accompagné d’illustrations jouant avec le noir et blanc, entre la pénombre et la lumière.

Un animal anthropomorphique explique qu’il a peur du noir. Mais ce même animal affirme qu’il aime la nuit. Il a peur de la pénombre, un clair-obscur où se tapissent les ombres nébuleuses. Dans une pièce sombre, éclairée seulement par la lumière de la lune, l’animal semble entouré d’ombres d’autres animaux inquiétants… Cependant, il aime la douce clarté des étoiles, tout petits points scintillants semés dans le ciel. Ces minuscules points lumineux qui entourent la lune et habillent le ciel noir. L’animal a peur de la ville crépusculaire, de ses rues sombres et désertes. Les villes avec peu de maisons et quelques lampadaires allumés. Par contre, l’animal aime la magie des cités qui s’illuminent, offrant un joli jeu de lumière. Les grands mégalopoles à observer de loin, depuis un promontoire, pour voir scintiller fenêtres, guirlandes, panneaux publicitaires, feux tricolores…

Le livre jeunesse propose une immersion délicate dans les émotions contradictoires que fait naître l’obscurité. L’album joue avec les oppositions entre inquiétude et apaisement, entre ombres mystérieuses et douceur rassurante de la nuit. Les illustrations en noir et blanc captivent immédiatement par leur finesse et leur puissance évocatrice. Chaque page dévoile un univers feutré où les jeux de lumière révèlent des détails subtils et poétiques. La lecture invite autant à contempler qu’à ressentir, en laissant apparaître les étoiles, les rêves et les instants de calme qui accompagnent parfois la nuit. Le texte, empreint de sensibilité, aborde avec justesse la peur du noir tout en montrant la beauté qui peut émerger de l’obscurité. L’album contemplatif et profondément artistique offre une expérience visuelle et émotionnelle marquante, capable de toucher aussi bien les jeunes lecteurs que les adultes.

Nuit noire, nuit blanche est un très bel album jeunesse poétique et sensible, des éditions Grasset jeunesse. Un livre qui aborde avec justesse les sentiments paradoxaux que peut provoquer la nuit et l’obscurité, entre émerveillement, peur, contemplation, effroi, réconfort ou encore frissons.

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