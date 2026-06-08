Retrouver un ventre plat après 40 ans – Ed. Jouvence

Retrouver un ventre plat après 40 ans est un guide intéressant et pratique, de Céline Hovette, alias @celine_sante_naturelle, paru aux éditions Jouvence, en avril 2026. Un livre qui propose un programme sur mesure, selon le profil des ventres, pour trouver la solution qui conviendra au mieux à chacune !

L’ouvrage débute avec un sommaire très complet, présentant notamment quatre parties pour découvrir son ventre, son profil, le programme adapté et prendre le pouvoir. Une introduction vient rassurer et informer, expliquant que le ventre change après 40 ans. Cet évènement n’est pas une fatalité, mais le reflet d’un corps qui évolue… En effet, après 40 ans, beaucoup de femmes observent les mêmes signes, entre un ventre qui gonfle, une digestion qui se dérègle, une prise de poids qui s’installe et une fatigue persistante, entre autres. Le livre vient expliquer pourquoi, pour comprendre et proposer des solutions selon les profils de ventre de chacune. Ainsi, la première partie suggère de comprendre pourquoi le ventre nous résiste ! Entre le corps qui se transforme, la ménopause, le métabolisme, la faim, des questions sont mises en avant. Cela pour comprendre ce corps complexe, ce ventre qui ne réagit plus comme avant.

Le guide propose une approche complète pour comprendre les changements corporels qui apparaissent fréquemment après 40 ans et influencent particulièrement la zone abdominale. L’ouvrage explique de manière claire les différents mécanismes pouvant favoriser l’accumulation de graisse ou les ballonnements, qu’ils soient liés au stress, aux hormones, à la glycémie ou à l’équilibre digestif. Grâce à une présentation accessible, chaque profil de ventre est détaillé afin de permettre une meilleure identification des besoins individuels. Des conseils personnalisés en matière d’alimentation, d’activité physique et d’hygiène de vie viennent compléter cette analyse. Loin des méthodes restrictives et des promesses irréalistes, le livre privilégie une démarche durable fondée sur la compréhension du fonctionnement du corps. Recettes, exemples de journées types et recommandations pratiques offrent des pistes concrètes pour retrouver un meilleur équilibre. Une lecture instructive qui encourage une relation plus sereine avec son corps et ses évolutions naturelles.

Retrouver un ventre plat après 40 ans est un guide très complet et intéressant, des éditions Jouvence. Un ouvrage qui propose de découvrir les changements du ventre à partir d’un certain âge, de les comprendre, pour mieux adapter un programme à venir, entre repas équilibrés et activités physiques.

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