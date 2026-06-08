Le Pépère – Ed. Glénat

Le Pépère est un one-shot intrigant et sombre, des éditions Glénat, paru en avril 2026. Une bande dessinée d’Emmanuel Moynot qui offre un récit noir, grinçant, qui présente un vieil homme en apparence tranquille, mais qui s’avère être un assassin…

La première fois, ce n’était pas vraiment sa faute. L’acte n’était pas intentionnel, il n’avait pas prévu cela. Son père a vécu toute sa vie dans cette maison, comme son grand-père avant lui. Maintenant, la maison est à lui. C’est peut-être ça qui a tout déclenché, si l’on veut trouver des raisons. Quelqu’un sonne à la porte. L’homme va ouvrir et voit une femme. Elle se présente, madame Patoulet, de l’agence régionale pour la valorisation immobilière concertée. Elle demande s’il est le propriétaire, question à laquelle, il répond par l’affirmative. Le destin a donc frappé à sa porte ce jour-là. Enfin, façon de parler, car il a une sonnette quand même, il est en ville ! La femme explique qu’elle et son agence contactent les propriétaires du quartier, car ils ont de grands projets d’aménagement et de revalorisation pour le secteur. Elle aimerait discuter et visiter…

Le roman graphique propose une plongée dérangeante dans les zones les plus sombres de la nature humaine. Derrière l’apparence inoffensive d’un retraité solitaire vivant à Bordeaux se cache un tueur en série dont le passé se dévoile progressivement au fil des pages. L’intrigue s’attarde moins sur les enquêtes criminelles que sur les existences cabossées de personnages marqués par la solitude, la misère sociale et l’absence de repères. L’humour noir omniprésent se mêle à un cynisme mordant, créant une atmosphère aussi inquiétante que fascinante. Le contraste entre le calme glacial du Pépère et la violence du monde qui l’entoure nourrit un récit imprévisible, ponctué de situations cruelles et de rebondissements surprenants. Le dessin semi-réaliste et les couleurs sombres renforcent encore cette impression de malaise. La bande dessinée reste audacieuse et singulière, explorant avec intelligence les travers d’une société en perte d’humanité.

Le Pépère est un roman graphique sombre et dérangeant, à l’humour noir, des éditions Glénat. Un album curieux qui invite à suivre un vieil homme en apparence tranquille, mais qui est un assassin, et une femme sans abris qui tente de s’en sortir, et voit en Pépère une proie idéale…

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