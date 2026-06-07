Vive la vie sans couche ! – Ed. Milan

Vive la vie sans couche ! est un livre d’éveil de Marie Perarnau et Marie Bretin, paru aux éditions Milan, en mai 2026. Un album positif, qui vient célébrer les plaisirs du quotidien sans les couches, afin d’encourager les petits à franchir ce cap important de la vie.

Un petit koala explique que sans couche sur le popotin, la vie est bien plus chouette ! Le petit animal affirme qu’avec une couche, il n’est pas facile d’escalader. La couche gêne, ça bloque et cela coince de tous les côtés. Le petit koala, sans sa couche, arrive facilement à grimper sur le canapé. Les cascades sont pour lui à volonté ! Chaque jour, sous le pantalon, sous la jupe ou sous le short, il n’y a pas de surprise, c’est toujours la même couche blanche qui est portée. Mais avec les culottes, slips ou caleçons, il y a plein de couleurs et de motifs différents. Le choix est multiple et amusant ! Sur la route, si un petit fait pipi ou caca dans la couche, cela peut sentir mauvais pendant des heures. Alors que sans couche, il faut sortir de voiture et faire pipi dehors, comme un aventurier…

Le livre d’éveil accompagne avec douceur et bonne humeur une étape importante du développement de l’enfant : l’abandon des couches. À travers des situations simples et familières, le récit met en avant les petits plaisirs du quotidien vécus avec davantage d’autonomie et de liberté. Chaque page compare avec humour la vie avec et sans couche, permettant aux jeunes lecteurs de mieux comprendre les bénéfices de ce changement. L’approche positive valorise les progrès accomplis et transforme cet apprentissage de la propreté, parfois délicat, en une aventure encourageante. Le texte, accessible et bienveillant, favorise les échanges entre adultes et enfants. Il vient dédramatiser les éventuelles inquiétudes liées à la propreté. Les illustrations, pleines de tendresse et de dynamisme, mettent en scène d’adorables animaux dans des moments de vie amusants et facilement reconnaissables. L’album rassurant et ludique célèbre avec enthousiasme les petites victoires du quotidien et la fierté de grandir.

Vive la vie sans couche ! est un livre d’éveil amusant et encourageant, des éditions Milan. Un album cartonné, solide, qui invite à grandir et à appréhender avec bienveillance et enthousiasme l’apprentissage de la propreté, une étape importante dans la vie des tout-petits.

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