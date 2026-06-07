Arsène Lagriffe – Tome 1 & 2 – Ed. PKJ

Arsène Lagriffe est à retrouver, dans une nouvelle édition plus moderne, parue aux éditions PKJ, en avril 2026. Le chat détective de Jennifer Gray invite à le suivre dans deux aventures qui peuvent être lues indépendamment. Des romans jeunesse qui offrent des lectures plaisantes, rythmées et drôles, aux jeunes lecteurs, dès 8 ans.

À Monte-Carlo, Arsène Mitaine Escogrif Lagriffe, célèbre cambrioleur félin, profitait d’un moment de repos lorsqu’un pigeon voyageur se posa à sa fenêtre. Chargé de lui remettre un message, l’oiseau chercha à vérifier son identité. La description fournie évoquait un chat tigré brun et noir, à l’oreille abîmée, aux pattes blanches et portant un bandana rouge brodé de son nom. Intrigué, le pigeon examina attentivement Arsène afin de s’assurer qu’il avait trouvé le bon destinataire.

Arsène Mitaine Escogrif Lagriffe, ancien célèbre chat cambrioleur, détestait tout ce qui volait. Habitué autrefois aux voyages en train ou en bateau, il n’aurait jamais choisi de monter dans l’engin aérien qui l’attendait pendant ses vacances à Londres. Cette machine lui semblait bien pire qu’un avion ou qu’un hélicoptère. Lorsqu’il l’avait aperçue au loin, Arsène l’avait même prise pour une immense roue à hamster. Une telle surprise méritait, selon lui, quelques explications préalables.

Ces deux romans jeunesse proposent des aventures pleines d’humour et de rebondissements autour d’Arsène Lagriffe, un chat cambrioleur aussi rusé qu’attachant. D’abord habitué à mener ses larcins en toute liberté, ce félin au foulard rouge voit son quotidien bouleversé après son arrivée dans la famille Cheddar. Entre enquêtes policières, vols mystérieux, complots extravagants et ennemis déterminés, les péripéties s’enchaînent à un rythme soutenu. Le premier tome met en avant une évolution intéressante du personnage. Il se trouve confronté pour la première fois aux conséquences de ses actes. Le second entraîne l’ensemble des protagonistes à Londres, où de nouvelles missions les attendent dans une ambiance encore plus mouvementée. L’univers mêle habilement aventure, humour et suspense, tout en offrant une galerie de personnages hauts en couleur. Une série accessible dès 8 ans, idéale pour découvrir des enquêtes originales portées par un héros félin inoubliable.

Arsène Lagriffe est à découvrir ou redécouvrir, à travers deux premiers tomes, aux éditions PKJ. Deux romans jeunesse qui invitent à suivre un chat cambrioleur et détective. Deux récits bien aux intrigues rythmées qui créent une atmosphère captivante à la Sherlock Holmes.

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