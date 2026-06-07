Blood Moon – Ed. Hachette romans

Blood Moon est un roman fantastique de Britney S. Lewis, paru aux éditions Hachette Romans, en avril 2026. Une romance qui invite à suivre Mira, bercée par les légendes de loups-garous protégeant les humains des vampires. Aujourd’hui à l’université, Mira ne crois plus à tout cela, mais d’étranges attaques la font douter…

Début de l’histoire :

L’odeur de la mort semblait encore présente lorsqu’elle se réveilla en sursaut, le souffle court et le corps couvert de sueur. Une douleur persistante dans le cou prolongeait l’impression terrifiante laissée par un cauchemar d’un réalisme saisissant. Dans cette vision, une créature sauvage à la fourrure sombre la dominait au cœur d’un bois obscur, tandis que ses grognements annonçaient une violence implacable. Les images de membres déchirés et de chair meurtrie paraissaient presque réelles. Ce rêve troublant trouvait sans doute son origine dans une vidéo visionnée avant de dormir. Quelques adolescents s’étaient aventurés au crépuscule dans une forêt proche de Kansas City, dans le Missouri, théâtre récent d’une découverte macabre. Les autorités y avaient retrouvé les restes démembrés d’une femme sans abris. Les circonstances de cette mort demeuraient inquiétantes et laissaient supposer l’attaque d’une bête particulièrement féroce, nourrissant ainsi les peurs les plus profondes.

Avis et descriptif :

Ce premier tome d’une trilogie future plonge dans une intrigue young adult mêlant romance paranormale, mystères familiaux et créatures légendaires. À l’entrée de l’université de Lakeland, Mira tente de reconstruire une vie marquée par la disparition inexpliquée de sa mère. Mais d’étranges événements viennent rapidement troubler son quotidien. Entre attaques inquiétantes dans les bois, rumeurs de loups-garous et présence fascinante d’un étudiant aux yeux dorés, l’atmosphère se charge progressivement de tension. L’histoire s’appuie sur des secrets enfouis, des révélations successives et un univers où les légendes locales semblent prendre vie. Malgré une mise en place qui semble lente, le récit gagne en intensité au fil des chapitres. Il réserve plusieurs rebondissements marquants. La relation ambiguë entre les personnages principaux apporte une dimension romantique appréciable. L’ambiance, quant à elle, rappelle les grandes sagas fantastiques pour adolescents. Une lecture immersive qui mêle suspense, émotions et surnaturel avec efficacité.

Blood Moon est roman des éditions Hachette Romans, qui mêle romance paranormale, mystères familiaux et créatures légendaires dans une ambiance captivante. Entre attaques inquiétantes, secrets enfouis et révélations surprenantes, l’intrigue gagne progressivement en intensité. La lecture immersive portée par une atmosphère surnaturelle et une tension romantique donne envie de découvrir la suite.

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