Extrême – L’histoire du groupe militaire de haute montagne est une bande dessinée-documentaire, des éditions Plein vent, parue en mai 2026. Un album d’Yvon Bertorello, Eric Stoffel et Bruno Pradelle qui invite à suivre le GMHM. Un groupe d’hommes qui incarne l’excellence militaire française en milieu extrême.

Le Tibet, en 2003, offre aux alpinistes une fenêtre idéale pour tenter l’ascension du Shishapangma. Il est l’un des quatorze sommets dépassant les 8 000 mètres. Cette montagne attire le groupe militaire de haute montagne. Il s’engage dans une ambitieuse expédition dirigée par le capitaine Antoine de Choudens. Ingénieur des Arts et Métiers, guide de haute montagne et moniteur de ski, cet homme passionné découvre très tôt l’univers de l’alpinisme grâce à sa famille. Repéré lors du service militaire pour ses remarquables performances, notamment sur le pic Korjenevskaïa dans le Pamir, il rejoint ensuite le GMHM. Au sein de cette unité d’élite, une solide cordée se forme avec le lieutenant Philippe Renard, surnommé Goups. Originaire des Pyrénées, ce montagnard expérimenté nourrit une passion pour le parapente et pilote également des ULM. Parmi ses nombreuses réalisations figure l’ascension de la célèbre voie Divine Providence au Mont-Blanc, accomplie en moins d’une journée.

La bande dessinée retrace l’histoire exceptionnelle du Groupe militaire de haute montagne, unité d’élite de l’armée française spécialisée dans les environnements les plus extrêmes. Depuis sa création en 1976, le GMHM relève des défis toujours plus ambitieux dans les environnements les plus extrêmes. Des sommets himalayens aux régions polaires, chaque expédition contribue à repousser les limites humaines et techniques. Le récit met à l’honneur des militaires animés par le sens de l’effort, la discipline et l’esprit d’équipe. Chaque mission devient ainsi une aventure collective où la confiance et la solidarité jouent un rôle essentiel. Les pages alternent exploits spectaculaires, innovations techniques et moments plus douloureux marqués par les accidents ou les échecs. Le dessin immersif restitue avec réalisme la grandeur des paysages et la difficulté des missions. Au-delà des performances sportives, l’album célèbre surtout une aventure humaine remarquable, fondée sur la confiance, l’engagement et la recherche permanente de l’excellence.

Extrême – L’histoire du groupe militaire de haute montagne est une bande dessinée intéressante et dense, des éditions Plein vent. Elle retrace l’histoire du GMHM, unité d’élite française spécialisée dans les expéditions en milieux extrêmes. Le récit met en avant des exploits exceptionnels, des difficultés, des échecs et la solidarité qui forgent ces hommes hors du commun.

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