Les petites pensées de Piouh – Ed. Grasset jeunesse

Les petites pensées de Piouh est un album jeunesse curieux, d’Estelle Billon-Spagnol, paru aux éditions Grasset jeunesse, en avril 2026. Les jeunes lecteurs vont pouvoir retrouver Piouh, de retour pour partager ses petites et grandes pensées pleines d’humour et de philosophie !

Lorsqu’il bondit, Piouh se sent puissant. Quand il est dans sa champimaison, il se sent douillet. Lorsqu’il est avec ses amies, il se sent chanceux. Et quand Piouh lit, il se sent tout cela. Piouh est dans son lit, il dort paisiblement, jusqu’à ce que son réveil se mette à sonner, en le réveillant en sursaut. Cet évènement le mène à penser qu’il déteste, mais vraiment, il déteste le lundi ! Sur sa couette, il se met à penser et il se demande s’il ne pourrait pas annuler le lundi… S’il pouvait remplacer ce lundi par rigoldi ! Puis, Piouh sort de son lit, tout heureux, et se met à rire. Pour Piouh, il en faut peu pour être heureux. Depuis sa fenêtre, il perçoit une légère brise qui le fait sourire. Il aime la douceur de sa champimaison et l’odeur de l’herbe fraîche…

Le retour de Piouh donne naissance à un album jeunesse tendre et lumineux. Il est porté par une succession de très courtes scènes faciles à picorer en famille. Entouré de ses amis du grand bois, le petit poussin partage des réflexions pleines d’humour sur les rêves, les doutes, le partage, les compliments ou les petits tracas du quotidien, jusqu’à son fameux désamour pour le lundi. Les textes et dialogues, simples sans être simplistes, invitent à discuter avec les enfants et à mettre des mots sur les émotions. Les illustrations colorées, foisonnantes et chaleureuses renforcent cette impression de douceur et de curiosité. L’ensemble compose une lecture à la fois ludique, philosophique et accessible, où l’optimisme malicieux de Piouh transforme les petites pensées ordinaires en moments de complicité. Un album attachant, réconfortant et très agréable à relire.

Les petites pensées de Piouh est un album jeunesse tendre et plaisant, des éditions Grasset jeunesse. Un livre dans lequel Piouh est de retour à travers de courtes saynètes, entre réflexions et pensées, qui offre à découvrir le quotidien pétillant de ce petit être.

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