Wide Spirit fait scintiller le Mois Molière 2026 avec une soirée disco, jazz et paillettes à Versailles

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Wide Spirit a enflammé le Mois Molière à Versailles avec un spectacle placé sous le signe du disco, du jazz et de la bonne humeur. Devant un public conquis, la chorale dirigée par Magali Lange a offert une soirée festive, ponctuée de grands succès internationaux et couronnée d’une standing ovation.

Une soirée qui a fait chanter et danser le public

Ce vendredi 6 juin, la salle Odéon du lycée Saint-Jean Hulst de Versailles s’est transformée en véritable dancefloor. Dans le cadre du Mois Molière, Wide Spirit a embarqué les spectateurs dans un univers où jazz, disco et paillettes faisaient bon ménage.

Portés par une énergie communicative, près de 70 choristes amateurs passionnés ont revisité les plus classiques du disco avec des succès des Bee Gees, d’ABBA, d’Earth, Wind & Fire ou encore de Gloria Gaynor.

Le plaisir de chanter ensemble était palpable et la bonne humeur s’est rapidement propagée dans toute la salle, jusqu’à une standing ovation finale.

Wide Spirit, la chorale qui décape…

Surnommée avec affection « la chorale qui décape », Wide Spirit cultive une identité bien à elle. Jazz, gospel, comédies musicales et musiques du monde composent un répertoire éclectique porté par des chanteurs de tous âges.

Sous la direction de Magali Lange, cheffe de chœur et chanteuse professionnelle, le groupe mise autant sur la qualité vocale que sur l’interprétation et la mise en scène. Accompagnés par des musiciens professionnels, les choristes proposent chaque année plusieurs concerts, dont les incontournables rendez-vous Gospel de Noël et Jazz de juin.

Une chose est sûre : avec ce spectacle festif, Wide Spirit confirme qu’il est devenu un acteur incontournable de la vie culturelle locale.

Infos pratiques

Prochains concerts =>

– 12/06 à 20h30 : Concert caritatif au profit d’ALIS (Association du Locked-in Syndrome). Espace Landowski de Boulogne (92)

– 21/06 à 16h : SEL – 47 Grande Rue – 82310 SEVRES

Réserver

📞 Hello Asso – 06 78 37 06 46 / contact@chorale-wide-spirit.fr

Est-ce que ça vaut le coup d’aller voir Wide Spirit ? Oui. Le spectacle déborde d’énergie et de bonne humeur. Entre les grands standards du jazz et les tubes disco, l’ambiance est communicative et le public se laisse facilement embarquer. Pour qui c’est ?

Pour les amoureux du jazz, les nostalgiques du disco, les familles et tous ceux qui recherchent une soirée festive où la musique rassemble les générations. Durée / rythme

Le rythme est soutenu avec des enchaînements dynamiques. Les mises en scène apportent du relief et maintiennent l’attention du début à la fin. ⭐ Points forts / faibles ✅ Une formidable joie de vivre sur scène.

✅ Une chorale soudée et très investie.

✅ Un spectacle qui swingue et donne envie de chanter.

✅ Des classiques intemporels qui parlent à toutes les générations. ❌ Le tarif de 15 euros peut représenter un petit frein pour certains spectateurs. 🎯 Verdict clair Wide Spirit confirme sa réputation de « chorale qui décape ». Un spectacle chaleureux, festif et généreux où les paillettes sont autant dans les costumes que dans les sourires des artistes. Une belle sortie culturelle du Mois Molière.

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