L’Opéra de Nancy-Lorraine dévoile sa nouvelle saison

L’Opéra national de Lorraine a dévoilé, ce jeudi 28 Mai à Nancy, les grandes lignes de sa saison 2026‑2027 lors de sa conférence de presse annuelle.
Une présentation saluée par l’adjoint délégué à la culture, Bertrand Masson, qui a mis en avant « l’exigence artistique et culturelle » faisant la réputation de l’institution en France comme en Europe.
Le directeur de l’Opéra, Mathieu Dussouillez, a souligné une dynamique encourageante : la fréquentation étudiante progresse et l’âge moyen du public s’établit désormais à 49 ans. « Il y a une appétence pour l’opéra », affirme-t-il, voyant dans cette tendance la preuve que l’art lyrique continue de séduire les jeunes générations.