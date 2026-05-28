L’Opéra de Nancy-Lorraine dévoile sa nouvelle saison

L’Opéra national de Lorraine a dévoilé, ce jeudi 28 Mai à Nancy, les grandes lignes de sa saison 2026‑2027 lors de sa conférence de presse annuelle.

Une présentation saluée par l’adjoint délégué à la culture, Bertrand Masson, qui a mis en avant « l’exigence artistique et culturelle » faisant la réputation de l’institution en France comme en Europe.

Le directeur de l’Opéra, Mathieu Dussouillez, a souligné une dynamique encourageante : la fréquentation étudiante progresse et l’âge moyen du public s’établit désormais à 49 ans. « Il y a une appétence pour l’opéra », affirme-t-il, voyant dans cette tendance la preuve que l’art lyrique continue de séduire les jeunes générations.

Construite sur l’altérité, la programmation de la saison 2026‑2027 revendique un mot d’ordre : l’équilibre. « L’équilibre entre les esthétiques, entre les genres, entre les siècles, entre l’émergence artistique et l’international… », résume le directeur. Une orientation qui se traduit par un dialogue entre grands classiques et nouvelles voix de la scène lyrique.