Braquage à la Hussarde – Ed. Glénat

Braquage à la Hussarde est un one-shot haletant, de Vincent Brugeas et Mr Fab, paru aux éditions Glénat, dans la collection Comix Buro, en avril 2026. Un thriller politique napoléonien bien mené qui offre un huis clos sous tension, entre loyauté, ambition et trahison.

En 1814, alors que l’Empire français approche de son effondrement, Napoléon fait face à une situation devenue presque désespérée. Malgré plusieurs succès militaires obtenus en février, la Grande Armée est affaiblie et la France subit une invasion sur plusieurs fronts, une première depuis plus de vingt ans. Russes, Prussiens, Autrichiens, Britanniques et autres puissances alliées restent déterminés à poursuivre la guerre jusqu’à la chute définitive de l’Empereur. Face à cette coalition, plusieurs issues semblent possibles : une fuite vers l’Amérique, une résistance jusqu’au dernier combat ou une abdication en faveur du roi de Rome. Pendant ce temps, les vainqueurs s’interrogent sur l’avenir du pays, entre partage du territoire et restauration monarchique. Le retour d’un Bourbon, comme Louis XVIII, paraît encore incertain dans une nation marquée par la Révolution. Dans ce contexte troublé, cinq officiers estiment pouvoir influencer le destin de la France…

Le one-shot plonge dans les derniers mois du Premier Empire à travers une intrigue mêlant espionnage, politique et tensions militaires. Dans une France envahie de toutes parts, cinq officiers fidèles à Napoléon entreprennent une mission périlleuse afin de récupérer des documents susceptibles d’influencer le destin du pays. L’intrigue, largement construite autour de dialogues et de confrontations psychologiques, installe une atmosphère de huis clos captivante où stratégies, manipulations et dilemmes moraux occupent une place centrale. Les idéaux de loyauté, d’honneur et de patriotisme se heurtent constamment aux nécessités d’une époque marquée par l’incertitude et les trahisons. Quelques scènes d’action viennent rythmer un récit dense et habilement construit. Le dessin réaliste restitue avec soin les uniformes, les décors et l’ambiance de cette période troublée. La bande dessinée offre un thriller historique original, aussi prenant pour les amateurs de suspense que pour les passionnés de l’épopée napoléonienne.

Braquage à la hussarde est un one-shot captivant et rythmé des éditions Glénat. Un thriller politique qui offre un huis clos sous tension, une intrigue bien menée, offrant une fresque originale pleine de suspense, entre tension, patriotisme, trahison, dilemmes, manipulations, stratégies, ambitions…

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