Promenons-nous Au bord de la rivière – Ed. Milan

Promenons-nous est une nouvelle collection des éditions Milan qui se débute avec le titre Au bord de la rivière, paru en avril 2026. Un documentaire ludique sous la forme d’un livre « dont tu es le héros », qui permet d’explorer selon ses envies. Un album jeunesse bien pensé et immersif de Mickael Nicolas et Clémence Lallemand.

La première double page présente une belle et grande photographie d’un bord de rivière. Le livre souhaite la bienvenue aux jeunes lecteurs, témoins de l’eau qui coule dans le paysage. Il est expliqué que grâce à cette eau qui s’écoule, une multitude de plantes et d’animaux peuvent vivre. Ainsi, le livre invite à les découvrir. Trois propositions sont faites pour longer la berge, faire une partie de ricochets ou encore découvrir les bruissements dans les feuilles… Selon la réponse, trois numéros de page sont à retrouver. Ainsi, à chaque double page, une grande photographie présente une partie du fleuve, un animal ou les abords de la rivière. A chaque fois, trois suggestions sont faites pour découvrir, selon les envies, cet écosystème formidable. Une balade surprenante et intelligente, avec des textes courts et essentiels.

Le documentaire jeunesse propose une immersion originale au cœur de la nature. La lecture interactive, suite à un choix, transforme chaque page en véritable exploration. La structure ludique invite à choisir différents itinéraires, offrant ainsi une expérience renouvelée à chaque découverte. Les magnifiques photographies plongent dans des paysages riches en vie où animaux, plantes et petits trésors du vivant se dévoilent progressivement. De courtes explications accompagnent chaque étape et apportent des informations accessibles, précises et enrichissantes sur les écosystèmes observés. Quelques touches d’humour viennent également rythmer la promenade et renforcent le plaisir de lecture. L’album favorise l’observation, stimule la curiosité et encourage une approche attentive de la biodiversité. Une invitation à flâner au rythme de ses envies séduit par son originalité et par la qualité remarquable de son contenu documentaire.

Promenons-nous au bord de la rivière est le premier tome d’une nouvelle collection ludique et intéressante, des éditions Milan. Le documentaire original invite à une exploration à la carte, selon les envies, avec des choix multiples et des numéros de pages à suivre. Le livre propose de découvrir la vie au bord de l’eau, un écosystème passionnant et curieux.

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