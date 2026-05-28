Promenons nous dans l’espace – Tome 3 – Éditions Glénat Manga

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Les examens de fin de trimestre sont enfin terminés pour les membres du club d’astronomie de Promenons nous dans l’espace. Et pendant que Kobayashi se réjouit presque d’avoir simplement atteint le niveau « rattrapage » au lieu d’être éliminé, ses camarades lui rappellent rapidement que l’été ne rimera pas vraiment avec vacances… Heureusement, le club est toujours là pour leur offrir un peu d’évasion.

Entre une sortie au planétarium, des discussions sur les étoiles et cette envie constante de comprendre le monde qui les entoure, ce troisième tome publié aux Éditions Glénat Manga, le 20 Mai 26, continue de nous embarquer dans une tranche de vie aussi douce qu’émouvante…

Le décor

Les examens enfin terminés, Kobayashi et ses amis se retrouvent au café du coin pour souffler un peu. Si certains rêvent déjà de vacances et de petits boulots d’été, Kobayashi et Michou, eux, savent qu’une partie de leur été sera occupée par les cours de rattrapage. Une nouvelle qui les démoralise légèrement…

Heureusement, lorsque Kobayashi rejoint le club d’astronomie, le professeur leur fait une annonce qui le réjouit autant que ses camarades du club : une sortie au planétarium !

Très vite, l’enthousiasme reprend le dessus. Entre les nouvelles technologies de projection décrites par leur professeur, le projet de pique-nique à la plage avant la séance et l’idée de contempler l’univers d’un peu plus près, chacun retrouve un peu d’énergie. Même Mikawa, toujours plus réservé et solitaire, semble doucement s’ouvrir à cette perspective. Et pendant que les conversations dérivent vers les étoiles et les planètes, Kobayashi reste fasciné par cette lune encore visible dans le ciel, comme un rappel silencieux de tout ce qu’ils cherchent encore à comprendre !!

Pour lire les premières pages, cliquez >>ICI<<

Le point sur le manga

Avec ce troisième tome de Promenons nous dans l’espace, Inuhiko Doronoda continue de développer ses personnages avec énormément de tendresse et de justesse. Derrière cette apparente simplicité du quotidien, le manga explore toujours aussi finement les difficultés de communication, les troubles de l’attention, les angoisses sociales et cette sensation d’être « inadapté » au monde qui nous entoure.

Le fait que l’histoire se déroule pendant l’été accentue encore davantage ce décalage. Tandis que les autres élèves profitent librement de leurs vacances, les trois protagonistes restent confrontés à leurs propres difficultés scolaires et personnelles. Mais plutôt que de sombrer dans le fatalisme, le manga montre leurs efforts constants pour avancer malgré tout, chacun à leur manière.

Uno gagne peu à peu en autonomie et apprend à exprimer ses limites. Kobayashi, longtemps perçu comme un simple élève turbulent, révèle progressivement ses propres difficultés de compréhension et d’attention. Quant à Mikawa, son immense timidité et son isolement rappellent presque le phénomène des hikikomori. Trois profils très différents, qui trouvent pourtant dans ce club d’astronomie un espace rassurant pour évoluer ensemble !

Visuellement, le manga conserve cette atmosphère douce et contemplative qui fait tout son charme. Les moments du quotidien prennent une dimension presque poétique grâce aux réactions des personnages, à l’immensité du ciel qui accompagne constamment les personnages. Et qui leur fait prendre conscience de leur place sur Terre ! Une série, publiée chez Glénat Manga, profondément humaine, qui parle de différences sans jamais enfermer ses protagonistes dans une étiquette.

Pour les premiers tomes, cliquez >>ICI<<

Conclusion

Avec ce troisième tome de Promenons nous dans l’espace publié chez Glénat Manga, la série continue de nous toucher par sa sincérité et sa bienveillance. L’évolution des personnages devient de plus en plus palpable, notamment celle d’Uno qui commence enfin à s’émanciper de son ancienne dépendance affective pour affirmer ses propres besoins et ses envies.

Toujours aussi désarmant et amusant dans sa manière d’aborder les troubles du spectre, les difficultés scolaires et les relations humaines, le manga réussit à transformer de simples moments du quotidien en véritables instants de réflexion et d’émotion. Une œuvre douce, intelligente et profondément réconfortante, qui continue de nous prendre par la main tome après tome !