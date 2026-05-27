La Dame de Pierre au Dôme de Paris : le grand spectacle hommage à Notre-Dame revient en majesté

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La Dame de Pierre spectacle Notre-Dame de Paris revient dans la capitale pour une série de représentations exceptionnelles au Dôme de Paris du 03 au 07 juin 2026. Une fresque grandiose entre histoire, émotion et effets spectaculaires.

La Dame de Pierre : un hommage spectaculaire à Notre-Dame

La Dame de Pierre revient à Paris pour une nouvelle série de représentations très attendues. Du mercredi 3 au dimanche 7 juin 2026, le public pourra découvrir cette fresque historique au sein du mythique Dôme de Paris.

Pensé comme un voyage dans le temps, le spectacle retrace l’épopée de Notre-Dame, de sa construction aux grandes heures de l’Histoire de France, jusqu’aux événements contemporains. Le tout porté par plus d’une centaine d’artistes sur scène.

Une fresque historique grandiose et immersive

La Dame de Pierre : entre émotion et spectacle vivant

La force de La Dame de Pierre réside dans sa capacité à mêler grande histoire et émotion populaire. On y croise les bâtisseurs de cathédrales, Victor Hugo, Viollet-le-Duc, mais aussi les grandes périodes historiques qui ont façonné Paris.

Entre scènes spectaculaires, musique originale et effets spéciaux, le public est plongé au cœur de Notre-Dame comme rarement auparavant.

Un spectacle familial pensé pour tous les publics

Accessible et rythmé, le spectacle s’adresse autant aux familles qu’aux passionnés d’histoire ou de patrimoine. Il accompagne aussi symboliquement la réouverture et la mise en lumière de Notre-Dame de Paris.

Infos pratiques

Spectacle du du 03 au 07 juin 2026 – Mercredi, jeudi, vendredi : 20h00 / Samedi : 15h00 et 20h00 / Dimanche : 15h00

Dôme de Paris – 34 boulevard Victor, 75015 Paris

Réserver

✨ Est-ce que ça vaut le coup d’aller voir La Dame de Pierre ? Un spectacle ambitieux qui transforme l’histoire de Notre-Dame en fresque vivante, spectaculaire et accessible. 👨‍👩‍👧‍👦 Pour qui c’est ?

Idéal pour les familles, les passionnés d’histoire et les amateurs de grands spectacles visuels. ⏳ Durée / rythme

Un show dynamique, riche en scènes et en émotions, sans temps mort notable. ⭐ Points forts

– Mise en scène spectaculaire

– Grande troupe d’artistes

– Histoire accessible et vivante

– Effets visuels immersifs ⚠️ Points faibles

– Pourrait être dense pour les plus jeunes

– Format très grand public. 🎯 Verdict clair

Un grand spectacle populaire et ambitieux, parfait pour (re)découvrir Notre-Dame autrement. Une valeur sûre pour une sortie culturelle en famille.

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