Five – Le pari d’Enzo – Ed. Le Lombard

Five est une nouvelle série jeunesse, des éditions Le Lombard, qui débute avec ce premier tome, Le pari d’Enzo, paru en avril 2026. Un album d’Anaïs Sautier et Chiara Iacobelli surprenant, qui invite à suivre Enzo qui n’aime pas les footeux ! Mais tout va basculer à la suite d’un pari…

30 septembre, quelque part dans le sud, il fait beau et la température au soleil est de 32°C. Dans un quartier, des enfants jouent avec un ballon de foot. Dans un appartement, rue du City Stade, où la température ressentie est de 100°C, un jeune garçon explique à son père qu’il leur faut un nouveau ventilo. Il a vu des ventilos, chez Momo, qui coûtent 29,99€. Le père réplique que l’argent ne pousse pas dans les arbres ! Enzo, dégoulinant de sueur, supplie son père de lui laisser sa place en face du ventilo. Le jeune garçon a l’impression de fondre comme un glaçon sous un sèche-cheveux. Le papa se moque et réalise que son fils a une tête de serpillère en fin de vie… Ils décident alors de jouer la place devant le ventilo à pierre-feuille-ciseau ! C’est le père qui l’emporte avec son puits…

Ce premier tome réussit à transformer une simple histoire de football en aventure humaine chaleureuse et pleine d’énergie. La bande dessinée met en avant un jeune gardien au tempérament affirmé. Il va découvrir peu à peu ses capacités, son héritage familial lié au sport et l’importance du collectif. Derrière les matchs et les entraînements, le récit développe surtout des thèmes universels comme l’amitié, la persévérance, l’entraide et la passion, ce qui rend la lecture accessible même aux lecteurs peu attirés par le football. L’ambiance dynamique et rythmée rappelle les grandes séries sportives jeunesse, tout en conservant une identité moderne et attachante. Le dessin expressif et coloré apporte beaucoup de mouvement aux scènes de jeu et renforce l’énergie du groupe de personnages. Cette première aventure se révèle finalement entraînante, drôle et sincère, avec une vraie capacité à transmettre le plaisir du sport et l’importance des liens d’équipe.

Le pari d’Enzo est le premier tome de la série jeunesse Five, des éditions Le Lombard. Un album à l’ambiance dynamique qui propose de suivre Enzo, qui va découvrir le foot, entre passion, entraînement, amitié et partage. Ici, c’est un jeune gardien qui est mis en avant, à travers une aventure moderne, entraînante et drôle.

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