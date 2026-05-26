Sorciers & bourbiers – Le colosse rouge est un récit complet, d’Alex Chauvel et Léa German, paru aux éditions Delcourt, en avril 2026. Une bande dessinée qui offre un univers médiéval teinté de fantastique, avec des personnages hauts en couleur, entre chevaliers, ménestrels, sorcières, veuves…

Sous la pluie battante, un carrosse escorté semble avancer péniblement. A l’intérieur de celui-ci, une jeune femme regarde d’un air triste le paysage défilé. Alors que les gardes semblent interpeller quelqu’un son regard change… Au dehors, le chaos s’installe rapidement. La jeune femme entend des cris, des alertes, des bruits… Le carrosse bascule et elle avec ! Elle ouvre la porte au-dessus d’elle, inquiète. Au travers de la vitre, elle aperçoit des yeux perçants et sévères. Une fois la silhouette éloignée, elle sort du carrosse et voit au sol un soldat mort. Un grand homme, torse nu, avec des tatouages étranges part avec un cheval mort sur l’épaule. Le colosse retire sa grande épée du sol, regarde la femme. Elle se redresse et va au-devant de lui… Non loin de là, dans une bourgade, des cavaliers avancent tranquillement, et arrivent avec une étrange prisonnière.

L’album propose une aventure de médiéval-fantasy aussi déjantée que captivante. L’aventure est portée par un univers où inquisiteurs, sorcières, bardes et créatures fantastiques se croisent dans une ambiance mouvementée. L’intrigue rythmée suit la traque d’un colosse semant la terreur dans une région inspirée du Moyen Âge français, tout en développant des personnages ambigus aux secrets parfois sombres. Alex Chauvel construit une bande dessinée accessible mais étonnamment dense. Elle alterne humour, violence et enquête fantastique avec une vraie efficacité narrative. Le dessin très énergique de Léa German apporte une identité forte à l’album grâce à un style cartoonesque et expressif qui accentue autant les scènes d’action que les moments plus burlesques. Les couleurs éclatantes renforcent encore cette atmosphère singulière et vivante. Cette première aventure laisse finalement une impression très enthousiasmante et donne immédiatement envie de découvrir la suite des péripéties de cette étrange troupe improvisée.

Sorciers & bourbiers – Le colosse rouge est annoncé comme un récit complet, des éditions Delcourt. Une aventure médiévale captivante, qui invite à suivre plusieurs personnes sur les traces d’un guerrier colossal, entre enquête, révélations, secrets, magie, mystère, passé…

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