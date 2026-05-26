Festival d’Avignon 2026 : les spectacles incontournables à découvrir cet été

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Festival d’Avignon 2026 promet une nouvelle saison riche en émotions, en humour et en créations fortes. Entre théâtre inspirant, récits intimes, aventures romanesques et performances bouleversantes, plusieurs spectacles s’annoncent déjà comme les grands rendez-vous de l’été à Avignon.

Festival d’Avignon 2026 : humour, émotions et grands récits au programme

Le Festival d’Avignon 2026 s’annonce particulièrement riche côté théâtre. Cette année encore, les scènes avignonnaises mélangent créations originales, succès parisiens et spectacles salués par la critique.

Du Théâtre des Gémeaux à La Scala Avignon, en passant par le Chêne Noir ou les Béliers, le public pourra découvrir des œuvres puissantes, drôles, humaines et souvent très actuelles.

Parmi les spectacles les plus attendus, plusieurs créations attirent déjà tous les regards.

“Cessez d’être gentil, soyez vrai !” : le couple passé au révélateur

À 9h55 au Théâtre des Gémeaux, la création 2026 “Cessez d’être gentil, soyez vrai ! … dans le couple” adapte l’univers du célèbre auteur Thomas d’Ansembourg.

Le spectacle plonge dans le quotidien de Céline et Arthur, confrontés à ce défi universel : faire durer un couple malgré les tensions du quotidien. Avec humour et finesse, la pièce explore les mécanismes de communication, les malentendus et les émotions mal exprimées.

Une proposition moderne et accessible, inspirée du best-seller mondial de Thomas d’Ansembourg.

Relâches les mercredis 8, 15 et 22 juillet.

Des spectacles entre émotion, humour et grandes histoires

À 10h au Théâtre des Lucioles, “Y’a de la joie !” de Michaël Hirsch poursuit son joli parcours après son succès à Avignon 2025 et à Paris. Entre humour tendre et quête personnelle, l’artiste raconte sa recherche de la joie de vivre dans un seul-en-scène sensible et jubilatoire.

Au même horaire, le Théâtre du Chêne Noir accueille “Walt, la folie Disney”, une plongée fascinante dans les coulisses de la création de Blanche-Neige. La pièce retrace les doutes, les obstacles et l’incroyable audace de Walt Disney dans une mise en scène élégante et immersive.

À 11h au Théâtre des Béliers, “Robinson” d’Erwan Creignou revisite le célèbre mythe du naufragé avec une mise en scène intense et poétique. Tempête, solitude et survie deviennent ici un véritable voyage intérieur.

Des récits puissants et profondément humains

À 17h30 à La Scala Provence, Mehdi Djaadi présente “Couleur Framboise”, un spectacle lumineux qui mêle humour, émotion et réflexion sur l’identité et notre époque. Loin du stand-up classique, l’artiste livre un récit personnel qui touche à l’universel.

Puis à 18h au Théâtre des Gémeaux, “Le Chant des Lions” embarque les spectateurs dans les années 1930, au croisement de l’amour et de l’Histoire. La rencontre entre Germaine Sablon et Joseph Kessel donne naissance à une fresque romanesque intense et bouleversante.

Enfin, le Théâtre des Brunes accueille quatre dates exceptionnelles de “Heureux soient les fêlés” de François Mallet. Avec sincérité et humour, l’artiste évoque la santé mentale, les fragilités et les victoires personnelles dans un spectacle profondément humain.

Spectacles et horaires

Cessez d’être gentil, soyez vrai ! … dans le couple

9h55 — Théâtre des Gémeaux

Relâches les mercredis 8, 15 et 22 juillet

9h55 — Théâtre des Gémeaux Relâches les mercredis 8, 15 et 22 juillet Y’a de la joie !

10h — Théâtre des Lucioles

Relâches les mercredis 8, 15 et 22 juillet

10h — Théâtre des Lucioles Relâches les mercredis 8, 15 et 22 juillet Walt, la folie Disney

10h — Théâtre du Chêne Noir

Relâches les lundis 6, 13 et 20 juillet

10h — Théâtre du Chêne Noir Relâches les lundis 6, 13 et 20 juillet Robinson

11h — Théâtre des Béliers

Relâches les jeudis 9, 16 et 23 juillet

11h — Théâtre des Béliers Relâches les jeudis 9, 16 et 23 juillet Couleur Framboise

17h30 — La Scala Provence

Relâches les lundis 6, 13 et 20 juillet

17h30 — La Scala Provence Relâches les lundis 6, 13 et 20 juillet Le Chant des Lions

18h — Théâtre des Gémeaux

Relâches les mercredis 8, 15 et 22 juillet

18h — Théâtre des Gémeaux Relâches les mercredis 8, 15 et 22 juillet Heureux soient les fêlés

14h50 les mercredis 15 et 22 juillet

18h les jeudis 16 et 23 juillet

Théâtre des Brunes

Réserver

✨ Est-ce que ça vaut le coup d’aller voir “Cessez d’être gentil, soyez vrai ! … dans le couple” ? Oui, clairement. Cette création 2026 réussit le pari de parler du couple sans clichés ni lourdeur.

Le spectacle mélange humour, émotion et réflexion avec beaucoup de fluidité.

On rit souvent… mais on se reconnaît aussi énormément dans les situations du quotidien. 👨‍👩‍👧‍👦 Pour qui c’est ? Pour les couples, évidemment. Mais pas seulement.

Les amateurs de théâtre contemporain et de développement personnel y trouveront aussi leur compte.

Même les célibataires risquent d’y apprendre deux ou trois choses sur les relations humaines. ⏳ Durée / rythme Le rythme est vivant, accessible et très fluide.

La pièce alterne moments drôles, échanges plus profonds et scènes du quotidien sans jamais perdre l’attention du public. ⭐ Points forts / faibles Points forts :

• Texte intelligent et très actuel

• Beaucoup d’humour et de naturel

• Des situations dans lesquelles tout le monde se reconnaît

• Une réflexion accessible sur la communication dans le couple Points faibles :

• Quelques passages plus introspectifs pourront sembler plus calmes pour ceux qui cherchent uniquement une comédie légère 🎯 Verdict clair Une pièce drôle, moderne et intelligente qui parle du couple avec finesse et humanité.

Un spectacle qui fait rire tout en donnant matière à réfléchir.

Probablement l’un des rendez-vous les plus accessibles et fédérateurs du Festival d’Avignon 2026.

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