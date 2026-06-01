Le Réseau Papillon – Tome 11 – Éditions Jungle

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La guerre s’éloigne peu à peu de la France, mais pour les membres du Réseau Papillon , tout est encore loin d’être terminé. Désormais dispersés à travers le pays, chacun tente d’avancer avec ses propres blessures et ses nouveaux objectifs. Élise poursuit ses études à Paris, Edmond et Archie prennent la direction d’Auschwitz dans l’espoir de retrouver les parents d’Edmond, tandis que Gaston, François et Arnaud restent au village où les tensions continuent de monter autour de Karl et Anne…

Avec ce onzième tome publié le 19 février 2026 aux Éditions Jungle , Franck Dumanche et Nicolas Otero nous plongent dans une France à la lisière de l’après-guerre encore profondément marquée par les traumatismes, les rancœurs et les règlements de comptes.

Une période où les combats ne sont plus seulement militaires, mais aussi humains et psychologiques .

Le décor

Baccarat, Novembre 1944…

Une ville en flammes, des tirs, des explosions… Puis Arnaud se réveille brutalement de ce cauchemar qui continue de le hanter. Incapable de retrouver le sommeil, il quitte discrètement la tente et rejoint le feu du campement. Là, il croise un soldat qui, lui aussi, tente d’oublier l’horreur de la guerre grâce à une bouteille d’alcool.

Pendant ce temps, à Paris, Élise découvre peu à peu une nouvelle vie étudiante. Malgré la fatigue et l’ambiance pesante chez ses logeurs, elle profite enfin d’un moment plus léger avec ses camarades devant la chapelle de la Sorbonne. Une rencontre lui redonne un peu d’espoir, notamment grâce à Marthe qui lui propose de venir vivre avec elle. Mais une fois rentrée, la réalité la rattrape immédiatement…

Au village de Saint-Céneri, l’atmosphère reste tout aussi tendue. Gaston et François tentent de conserver un semblant de bonne humeur, mais les regards hostiles des habitants leur rappellent vite que fréquenter Karl et Anne fait désormais d’eux des cibles. Dans cette France encore instable, certains cherchent déjà des responsables à toute la souffrance subie pendant l’Occupation. Et les accusations deviennent de plus en plus violentes…

Le point sur la BD

Franck Dumanche, Michel-Yves Schmitt et

Nicolas Otero nouvel arc montre une France encore profondément fracturée, où chacun tente de survivre avec ses traumatismes, sa culpabilité ou sa colère. Avec ce tome 11 du Réseau Papillon prouvent que la fin de la guerre ne signifie pas la fin des blessures. Au contraire, cemontre une, où chacun tente de survivre avec ses traumatismes, sa culpabilité ou sa colère.

thématiques difficiles : le stress post-traumatique des soldats, la haine envers les “femmes à boches”, les règlements de comptes, mais aussi la quête désespérée des familles cherchant encore leurs proches disparus dans les camps. À travers Edmond et Archie notamment, le récit rappelle que pour beaucoup, la Libération ne signifiait pas encore le retour à une vie normale. La BD , publiée aux Éditions Jungle, aborde ainsi plusieurs: le stress post-traumatique des soldats, la haine envers les “femmes à boches”, les règlements de comptes, mais aussi lades familles cherchant encore leurs proches disparus dans les camps. À travers Edmond et Archie notamment, le récit rappelle que pour beaucoup, la Libération ne signifiait pas encore le retour à une vie normale.

Les auteurs rendent également hommage à certaines figures historiques comme le colonel Fabien, symbole de la Résistance française. Mais ce qui fonctionne surtout ici, c’est cette capacité à montrer des personnages profondément changés par les événements. Le groupe autrefois uni commence à suivre des chemins différents, chacun avançant à son rythme face à ses blessures personnelles.

très lisible et accessible. Les cases restent classiques et structurées, accentuant presque cette sensation d’enfermement émotionnel propre à cette période de l’après-guerre. Même lorsque les auteurs abordent des scènes dures ou humiliantes, comme la tonte des femmes accusées de collaboration, tout reste montré avec retenue et réalisme, sans jamais tomber dans le sensationnalisme. Visuellement, Nicolas Otero conserve toujours cette mise en scène. Les cases restent classiques et structurées, accentuant presque cetteà cette période de l’après-guerre. Même lorsque les auteurs abordent des, comme la tonte des femmes accusées de collaboration, tout restesans jamais tomber dans le sensationnalisme.

Conclusion

Jungle, perdu une partie d’eux-mêmes dans cette guerre qui semble pourtant toucher à sa fin. Avec ce onzième tome du Réseau Papillon publié chezla série prend une direction plus mature et mélancolique. Les personnages ont grandi, changé, parfois mêmedans cette guerre qui semble pourtant toucher à sa fin.

Ce qui marque surtout ici, c’est cette impression que chacun tente désormais d’avancer différemment : certains regardent vers l’avenir, d’autres restent prisonniers du passé ou de leurs traumatismes. Pourtant, malgré la distance et les chemins séparés, les liens entre les membres du Réseau Papillon continuent d’exister. Une lecture plus sombre, qui montre avec beaucoup de justesse que la paix ne suffit pas toujours à réparer les blessures laissées par la guerre…