Cartagena – Ed. Le Lombard

Cartagena est un thriller haletant, d’Yves H. et Hermann, paru aux éditions Le Lombard, fin avril 2026. Une bande dessinée qui explore l’univers des cartels, un Mexique gangréné, offrant un récit très sombre et violent, une tragédie contemporaine.

Alvaro a 18 ans et travaille pour un cartel. Devenir tueur représente un objectif assumé dans un univers où la violence semble être la seule voie possible. À Cartagena, au Mexique, la misère et le manque de perspectives condamnent souvent les plus défavorisés à devenir dealers ou toxicomanes. L’avenir paraît limité, entre overdose et règlements de comptes. Assis au sol, un talkie-walkie posé à ses pieds, Alvaro surveille les environs. Lorsqu’une voix lui demande quel temps il fait, une réponse rassurante évoque d’abord un ciel dégagé. Mais l’apparition soudaine d’une voiture de police l’oblige à corriger son message : un nuage approche. Conscient de la fragilité de son existence, le jeune homme veut profiter de chaque instant. L’argent facile, les vêtements de marque, les voitures et les conquêtes alimentent ses rêves. Une autre obsession le consume également : régler ses comptes avec un père qu’il déteste profondément.

La bande dessinée plonge dans une ville fictive mexicaine. Les cartels y dictent les règles et enferment toute une jeunesse dans un avenir sans issue. Alvaro, jeune homme attiré par l’argent facile et la reconnaissance criminelle, incarne cette génération confrontée à des choix impossibles. Entre trafics, violence et survie quotidienne, l’intrigue déroule une tragédie moderne dont l’issue semble écrite d’avance. La tension s’installe progressivement au fil des alliances fragiles, des rivalités et des destins qui se croisent sous un soleil écrasant. Le scénario mêle habilement polar noir, drame humain et regard social sur une société gangrenée par la peur et la corruption. Les planches impressionnent par leur puissance visuelle, restituant avec force la chaleur, la poussière et la rudesse des lieux. Cet ultime album réalisé par Yves H. et Hermann offre une œuvre sombre, poignante et profondément marquante. Le récit est porté par un dessin d’une remarquable intensité.

Cartagena est un récit complet, des éditions Le Lombard, qui entraîne dans une ville mexicaine dominée par les cartels, où la jeunesse semble condamnée entre criminalité et destruction. L’album mêle avec efficacité polar noir, drame humain et critique sociale à travers des destins pris dans un engrenage de violence.

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