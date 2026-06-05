Éloïse voulait un chien – Ed. Glénat jeunesse

Éloïse voulait un chien est un album jeunesse doux et amusant, paru aux éditions Glénat jeunesse, en avril 2026. Un récit d’Alma Brami et Héloïse Solt qui invite à suivre une petite fille, bientôt grande sœur, qui invite au dialogue, lorsque la fratrie s’agrandit !

Éloïse voulait un chien. A chaque fois qu’elle passait devant le refuge pour animaux, la petite fille observait toutes ces bêtes. Mais à la maison, maman et papa expliquaient qu’elle aura un petit frère. Ils la rassuraient, affirmant que pour jouer, ce sera encore mieux ! Quelques temps après, Raoul est arrivé à la maison, tout emmitouflé. Éloïse ne voyait qu’un petit bout de nez qui dépassait… La petite fille semblait apeurée ! Elle ne pouvait pas jouer avec ça. Raoul, malgré sa petite taille, prenait beaucoup de place, dans les regards, les conversations et les bras de maman et de papa. Le petit frère dormait tout le temps et lorsqu’il ne dormait pas, il réveillait tout le monde. Tous étaient toujours autour de lui, Éloïse restait seule dans son coin, fâchée. Le bébé sentait le lait caillé et pleurait en se tortillant. Vraiment, Éloïse aurait préféré un chien !

L’histoire aborde avec beaucoup de justesse les bouleversements provoqués par l’arrivée d’un nouveau bébé dans une famille. Éloïse attendait autre chose, peut-être un compagnon à quatre pattes ou davantage d’attention, mais certainement pas un petit frère venu modifier le quotidien et les habitudes. Les émotions traversées prennent alors toute leur place : jalousie, colère, déception, peur ou encore sentiment d’être mise de côté. Le récit accompagne ces ressentis avec délicatesse, sans jugement, en restant constamment à hauteur d’enfant. Chaque page met en lumière les difficultés rencontrées par une grande sœur confrontée à un changement important, tout en laissant progressivement apparaître l’affection et la joie qui peuvent naître au sein de la fratrie. Les illustrations aux lignes douces et aux formes rondes renforcent la tendresse de l’ensemble.

Éloïse voulait un chien est un album jeunesse touchant et tendre, des éditions Glénat jeunesse. Un récit sensible et réconfortant, à hauteur d’enfant, idéal pour ouvrir le dialogue autour de l’agrandissement de la famille et des émotions qui l’accompagnent.

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