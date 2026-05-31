Donjon de Vez : le château médiéval où l’art contemporain s’invite dans chaque pièce

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Donjon de Vez. À quelques minutes de Crépy-en-Valois, cette forteresse médiévale devenue lieu privé d’art et de collection offre une expérience singulière : un château habité par les siècles, où œuvres contemporaines, pièces anciennes et architecture gothique cohabitent dans une même respiration.

Donjon de Vez : un lieu privé où les siècles se superposent

Le Donjon de Vez ne se visite pas comme un musée classique.

Il ne raconte pas l’Histoire de façon linéaire. Il la superpose.

Dans ce lieu privé exceptionnel, les époques cohabitent en permanence. Rien n’est séparé, rien n’est classé par période. On avance dans un ensemble vivant où l’ancien et le contemporain se répondent sans hiérarchie.

Le regard se perd, puis se fixe. Une œuvre contemporaine surgit dans un espace médiéval. Une pièce ancienne dialogue avec une installation moderne. Tout se mélange naturellement au fil de la déambulation.

C’est cette absence de séparation qui fait toute la singularité du lieu.

Un parcours de collection, entre œuvres majeures et architecture habitée

La visite du Donjon de Vez ne ressemble pas à un parcours muséal classique. Elle prend la forme d’une déambulation dans la demeure d’un collectionneur passionné, qui ouvre son lieu au public.

Ici, rien n’est scénographié comme dans un musée. On entre dans un espace vivant, habité, où les œuvres dialoguent directement avec l’architecture et les objets du quotidien.

Dans les salles, les pièces se succèdent sans logique chronologique stricte : un mur d’assiettes signé Picasso, une tapisserie d’Aubusson, un trumeau du XVIIe siècle, des natures mortes de l’école hollandaise, ainsi qu’un lustre aux formes polyédriques d’Hubert Le Gall cohabitent naturellement dans les espaces du château.

On traverse également un salon de curiosités, comme suspendu dans le temps, avant de découvrir un escalier à vis médiéval qui rappelle la structure originelle du donjon.

Cette impression de visite intime, presque confidentielle, est essentielle : le lieu se découvre comme une demeure habitée, partagée le temps d’une ouverture exceptionnelle.

Des sculptures monumentales au cœur d’un jardin remarquable

Le jardin du Donjon de Vez ne se visite pas comme un parc classique. Ici, pas de grandes allées paysagères ni de vastes perspectives végétales.

L’espace est volontairement réduit, presque sculptural. Un écrin contemporain pensé par le paysagiste Pascal Cribier, qui revisite les codes médiévaux à travers des formes géométriques et des compositions très maîtrisées.

Dans ce cadre sobre, les œuvres prennent toute leur force. Les bronzes monumentaux de Bourdelle s’imposent dans la cour, tandis que le célèbre “Pot Or” de Jean-Pierre Raynaud devient un point d’équilibre visuel, posé dans un jeu d’eau et de reflets.

Ici, le jardin n’est pas une destination en soi. C’est une scène silencieuse au service de l’art et de l’architecture.

Regards sur Jehanne d’Arc : une exposition passionnante

Cette saison, le Donjon de Vez accueille une exposition temporaire transversale « Regards sur Jehanne d’Arc ».

Un parcours original qui explore les multiples visages de l’héroïne française à travers les siècles.

Dans la chapelle, les sculptures du XIXe siècle montrent une Jeanne idéalisée, héroïque et spirituelle.

Puis le parcours bascule vers le cinéma. Les visiteurs découvrent des extraits du chef-d’œuvre de Carl Theodor Dreyer, La Passion de Jeanne d’Arc, avec l’inoubliable Renée Jeanne Falconetti.

L’exposition fait également un clin d’œil aux films contemporains de Bruno Dumont consacrés à Jeanne d’Arc.

Une approche originale qui montre combien cette figure historique continue d’inspirer les artistes d’aujourd’hui.

Un lieu chargé d’histoire

Le Donjon de Vez n’est pas seulement un haut lieu artistique. C’est aussi un site majeur de l’histoire du Valois.

Édifié durant la guerre de Cent Ans, le château a occupé une position stratégique importante dans la région.

La tradition rapporte même que Jeanne d’Arc y aurait séjourné peu avant sa capture à Compiègne en 1430.

Classé Monument Historique depuis 1904, le domaine a été restauré au fil des siècles avant de devenir ce lieu unique où se rencontrent architecture médiévale, nature et art contemporain.

Un coup de cœur culturel dans l’Oise

Rarement un monument historique parvient à marier avec autant d’équilibre le patrimoine et la création contemporaine. Le Donjon de Vez n’est ni un château figé ni un musée traditionnel. C’est un lieu vivant, surprenant, profondément inspirant. Une visite qui séduit aussi bien les passionnés d’histoire que les amateurs d’art, les familles ou les visiteurs en quête d’une sortie originale dans l’Oise. Un véritable coup de cœur culturel, à moins d’une heure de Paris.

Infos pratiques

Donjon de Vez – 3 bis rue de la Croix Rebours, 60117 Vez

📞 03 60 47 06 34

Tarif plein : 10 € / Enfants de 6 à 12 ans : 5 € / Moins de 6 ans : gratuit

Exposition temporaire « Regards sur Jehanne d’Arc » jusqu’au 6 septembre 2026

Jardin remarquable et collection permanente d’art contemporain

RESERVER

Est-ce que ça vaut le coup d’aller voir le Donjon de Vez ? Est-ce que ça vaut le coup ?

Oui, clairement. Le Donjon de Vez propose une expérience rare en France. On visite à la fois un château médiéval spectaculaire, une demeure de collectionneur passionné et un véritable musée d’art contemporain à ciel ouvert. Chaque salle réserve une surprise. Pour qui c’est ?

Pour les familles, les amateurs d’histoire, les passionnés d’art, les photographes et les visiteurs en quête d’une sortie originale près de Paris. Même les enfants aiment explorer les remparts et les jardins. Durée / rythme

Comptez entre 1h30 et 3h selon votre curiosité. Le parcours se fait à votre rythme et invite à prendre son temps. ⭐ Points forts / faibles Points forts :

✔ Architecture médiévale exceptionnelle

✔ Exposition Jehanne d’Arc transversale et intéressante

✔ Œuvres contemporaines partout dans le domaine

✔ Jardins remarquables et sculptures monumentales

✔ Atmosphère unique de demeure habitée Points faibles :

✖ Certaines œuvres contemporaines peuvent surprendre les amateurs de patrimoine classique

✖ On aimerait parfois davantage d’explications sur certaines collections 🎯 Verdict clair : Le Donjon de Vez fait partie de ces lieux dont on se souvient longtemps. Original, élégant et inattendu, il offre une visite culturelle différente des grands châteaux traditionnels. Un incontournable dans l’Oise pour ceux qui aiment être surpris.

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