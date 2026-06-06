Le Cœur de Mina – Tome 1 – Éditions Komikku

Partagez





Attention : +18 ans. Âmes sensibles s’abstenir.

Avec Le Cœur de Mina, les Éditions Komikku nous plongent dans un seinen d’horreur particulièrement dérangeant, où l’hémoglobine n’est finalement qu’une partie du cauchemar. Derrière ses scènes explicites se cache un thriller psychologique oppressant sur l’amour parental, le déni et la peur de perdre son enfant. Paru le 04 Juin 26 !!!

Après avoir survécu à l’attaque sanglante d’une tueuse en série en pleine rue, la jeune Mina bénéficie d’une transplantation cardiaque qui lui sauve la vie. Peu à peu, elle reprend une existence normale auprès de ses parents. Mais d’étranges pulsions apparaissent. Des envies de meurtre incontrôlables, dirigées notamment contre sa meilleure amie Maki, pourtant présente chaque jour à ses côtés depuis l’accident…

Le décor

Des voitures de police bloquent une rue …

Tandis que les secours s’affairent autour des victimes, au milieu du chaos, une jeune femme de 27 ans, couteau à la main, demeure immobile après avoir provoqué un véritable massacre. Les policiers tentent de l’interpeller sans violence.

Six mois plus tard …

Mina poursuit sa convalescence à domicile. Encore fragile, elle reçoit régulièrement la visite de sa meilleure amie. Entre deux prises de médicaments, elle partage un moment paisible avec sa mère… jusqu’à ce qu’elle lui avoue quelque chose d’impensable : elle ressent parfois l’envie de tuer Maki.

D’abord persuadée qu’il s’agit d’un traumatisme lié à l’agression, sa mère tente de la rassurer. Mais les confidences de Mina deviennent de plus en plus inquiétantes. Le soir même, les parents cherchent une explication rationnelle à ces pulsions soudaines. Pourtant, les événements qui suivent vont rapidement dépasser tout ce qu’ils pouvaient imaginer...

Le point sur le manga

Avec ce premier tome, publié aux Éditions Komikku, Takeshi Nozawa construit un suspense particulièrement efficace. La question n’est pas seulement de savoir si Mina est devenue dangereuse, mais surtout de comprendre pourquoi. Transmission de pulsions ? Traumatisme psychologique ? Ou simple révélation d’une part sombre qui sommeillait déjà en elle ?

Mais ce qui rend Le Cœur de Mina aussi perturbant, c’est le regard porté sur ses parents. Face aux actes de leur fille, ils oscillent entre inquiétude, déni et protection. Leur amour les pousse constamment à minimiser l’horreur qui se déroule sous leurs yeux, jusqu’à s’enfermer eux-mêmes dans une spirale dont ils perdent progressivement le contrôle. On constate ainsi que l’amour parental peut devenir un filtre déformant. On ne voit plus seulement ce que fait l’enfant ; on voit aussi tout ce qu’on espère encore qu’il soit.

Cette montée en tension est renforcée par le dessin de Yoshimi Nanjo. Les regards de peur, d’incompréhension ou de folie sont particulièrement marquants. Le découpage très précis fait monter l’angoisse page après page, tandis que les scènes les plus violentes restent volontairement explicites. Une lecture réservée à un public averti comme je l’ai annoncé plus haut !

Conclusion

Derrière son gore assumé, Le Cœur de Mina publié aux Éditions Komikku raconte avant tout l’amour inconditionnel de parents confrontés à l’impensable. Et pose une vraie question : Jusqu’où peut-on protéger son enfant lorsque celui-ci devient assurément un danger pour les autres ?

Un premier tome malsain, angoissant et terriblement efficace, qui nous laisse avec de nombreuses questions. Mina est-elle victime de quelque chose qui la dépasse, ou pleinement consciente de ce qu’elle fait ? Une chose est sûre : difficile de refermer ce manga sans avoir envie de trancher sur le comportement soudain de Mina !