Ruridragon – Tome 4 – Éditions Glénat Manga

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Entre compétitions, rencontres et nouvelles inquiétudes, ce quatrième tome de RURIDRAGON, à paraître le 17 juin 2026 aux Éditions Glénat Manga, poursuit son exploration du quotidien d’une adolescente décidément pas comme les autres !

Depuis qu’elle a découvert que son père est un dragon, la vie d’Aoki, n’a plus rien de normal. Cornes, souffle enflammé, pouvoirs électriques ou nouvelles capacités inattendues : chaque semaine semble apporter son lot de surprises. Pourtant, malgré ces transformations spectaculaires, le véritable défi de la jeune fille reste toujours le même : trouver sa place parmi les autres.

Alors que la fête sportive inter-lycées bat son plein, Ruri doit désormais faire face à un nouveau public. Si ses camarades de classe ont fini par accepter sa différence, rien ne garantit que les élèves des autres établissements porteront le même regard sur elle.

Le décor

La fête sportive est enfin arrivée…

Alors que les élèves se préparent tranquillement aux différentes épreuves, Ruri débarque déjà essoufflée et inquiète. Une nouvelle catastrophe draconique ? Une poussée de flammes incontrôlée ? Un choc électrique accidentel ? Pas cette fois.

Ce sont ses cornes qui ont brusquement changé d’apparence, provoquant chez elle une nouvelle vague de stress. Heureusement, son professeur Takemoto, devenu au fil des tomes une sorte de conseiller spécialisé dans les problèmes de dragons, ne semble pas particulièrement alarmé. Selon lui, cette transformation serait simplement liée à la pression accumulée ces dernières semaines.

Et il faut dire que Ruri n’a pas vraiment eu le temps de souffler. Entre ses nouveaux pouvoirs, les révélations sur ses origines, l’organisation de l’événement et ses difficultés à s’intégrer, les raisons de stresser ne manquent pas. Rassurée, elle rejoint finalement ses amis. Mais l’heure de la cérémonie d’ouverture approche déjà. Devant des centaines d’élèves venus d’autres établissements, Ruri sent rapidement revenir son malaise habituel. Malgré tous les progrès accomplis, elle a encore l’impression que les regards se posent sur ses cornes avant de se poser sur elle…

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Le point sur le manga

Avec ce quatrième tome, Masaoki Shindō poursuit l’un des thèmes centraux de la série : l’acceptation de soi face au regard des autres.

Cette fois-ci, le récit déplace légèrement son angle. Ruridragon n’a plus vraiment besoin de convaincre sa propre classe, qui l’a déjà acceptée telle qu’elle est. Le véritable défi consiste désormais à affronter des inconnus, ces personnes qui ne connaissent rien d’elle et qui ne voient, au premier abord, qu’une jeune fille dotée de cornes.

La fête sportive sert ainsi de toile de fond à une multitude de petites histoires. Rivalités amicales, compétitions, premiers sentiments, maladresses sociales ou simples moments de vie viennent rythmer ce volume dans une ambiance toujours aussi bienveillante.

Graphiquement, le mangaka conserve son style épuré et expressif pour ce quatrième tome publié aux Éditions Glénat Manga. Les personnages restent particulièrement attachants et les émotions passent souvent par de simples regards ou de petites réactions du quotidien. On en apprend également davantage sur Takemoto et sur le mystérieux père dragon de Ruri, même si l’auteur continue de distiller ces informations avec beaucoup de parcimonie.

Pour découvrir les premières pages

Conclusion

Ce quatrième tome de Ruri Dragon publié aux Éditions Glénat Manga reste fidèle à l’identité de la série : une tranche de vie douce, positive et centrée sur l’acceptation de la différence.

La fête sportive apporte un peu plus de dynamisme à l’ensemble et permet d’introduire de nouveaux personnages ainsi que de nouveaux défis pour Ruri. Pourtant, difficile de ne pas ressentir une certaine frustration face au rythme extrêmement lent du récit. L’évolution de l’histoire avance à petits pas, au risque parfois de donner l’impression de tourner autour des mêmes thématiques.

Cela n’enlève rien au charme de la série, toujours aussi attachante, mais j’espère désormais que les prochains tomes oseront faire progresser davantage son intrigue. Car derrière cette douceur du quotidien se cache un univers qui mérite encore d’être exploré plus en profondeur !